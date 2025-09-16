DE
FR

Longue convalescence
Steve Guerdat à nouveau opéré du dos

Le cavalier jurassien Steve Guerdat a subi une deuxième opération du dos. Malgré des thérapies alternatives, son disque intervertébral s'est à nouveau déformé. Le triple médaillé olympique fait face à une longue convalescence sans date de reprise précise.
Publié: il y a 32 minutes
Partager
Écouter
Le cavalier jurassien fait face à une longue convalescence.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Steve Guerdat se retrouve à nouveau au repos forcé. Le cavalier jurassien a dû être opéré une deuxième fois du dos, a-t-il annoncé lundi sur son site internet.

Son disque intervertébral opéré au début de l'année s'est à nouveau déformé. «On a essayé plusieurs thérapies alternatives afin d'éviter une nouvelle opération, mais malheureusement ça n'a fait que de s'aggraver», a expliqué le triple médaillé olympique de saut d'obstacles.

Succès de l'opération

Le Jurassien de 43 ans participait la semaine dernière au Grand Prix de Spruce Meadows, au Canada, où il a encore pris la 3e place. Il s'est ensuite fait opéré jeudi, une intervention qui s'est déroulée avec succès.

«Je suis maintenant de retour à la maison et me voilà donc à nouveau au devant d'une longue convalescence», a-t-il encore écrit, sans préciser de date de reprise de la compétition.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus