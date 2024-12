Joel Embiid est sorti, a été touché au visage en bataillant pour un rebond face à Bennedict Mathurin lors du 2e quart-temps. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le pivot des Philadelphia 76ers Joel Embiid a été touché au visage lors d'une défaite contre Indiana, et sans LeBron James, les Lakers ont perdu contre Minnesota vendredi en NBA.

Le Français brille, mais son équipe perd

Le Français des Washington Wizards, Bilal Coulibaly a égalé sa meilleure performance en termes de points avec 27 unités, mais il est cependant tombé sur plus fort face aux Cleveland Cavaliers (115-105), meilleure équipe du début de saison. Bilal Coulibaly, qui avait peu marqué ces dernières semaines, a été particulièrement adroit (5 sur 8 tirs de loin) et très présent avec 6 rebonds et 5 passes.

Alexandre Sarr, N.2 de la draft en juin, a contribué avec 14 points et 7 rebonds. En face, Darius Garland a marqué 24 points (5 rebonds, 8 passes) pour offrir un 22e succès aux Cavaliers.

Embiid encore blessé

Alors que Philadelphie semblait avoir retrouvé de l'allant ces derniers temps, les 76ers ont perdu à domicile face à Indiana (121-107), et ont une nouvelle fois fait preuve de malchance alors que Joel Embiid est sorti, touché au visage.

Le pivot MVP 2023, qui a manqué 17 des 23 rencontres de son équipe cette saison, a été touché au visage en bataillant pour un rebond face à Bennedict Mathurin lors du 2e quart-temps, avant de sortir définitivement. Selon plusieurs médias américains, ce dernier a été victime d'une fracture des sinus. Sans lui, Philadelphie a souffert face à Tyrese Haliburton (32 points, 11 rebonds), enfin en jambes. Les 76ers comptent 7 succès et 16 défaites cette saison.

Les Lakers perdent sans LeBron

Privés de LeBron James, au repos en cette période de calendrier allégé avec la Coupe NBA, les Los Angeles Lakers ont été dominés par les Minnesota Timberwolves (97-87), menés par Anthony Edwards (23 points) et Julius Randle (21 points). En face, Anthony Davis a été proche du triple-double (23 points, 11 rebonds).

Dans un autre duel de prétendants à l'Ouest, le champion 2023 Denver a battu largement les Los Angeles Clippers (120-98), malgré un Nikola Jokic plus discret que d'habitude (16 points, 7 rebonds).