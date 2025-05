Vainqueur à Monaco, Sébastien Buemi explique ses larmes

Pendant des années, on n'a plus beaucoup entendu parler de Sébastien Buemi en Formule E. Il s'est contenté d'une victoire. Puis il a frappé fort à Monaco et a remporté sa première victoire depuis six ans. Ce coup d'éclat suscite une grande émotion chez le Vaudois.

Aucun œil n'est resté sec lors de la victoire de Sébastien Buemi à Monaco. Le Suisse a gagné en Formule E pour la première fois depuis six ans. Photo: LAT Images

Matthias Dubach

Même Sébastien Buemi est surpris par l'émotion qu'il ressent après cette victoire très particulière. «Les cinq ou six derniers tours étaient déjà très émotionnels», confie-t-il à Blick. Cela devient audible en dehors de son casque lorsque Sébastien Buemi franchit la ligne d'arrivée dans son bolide de Formule E à Monaco. Sa voix se brise à la radio.

Et lors de sa première interview victorieuse, ce pilote, d'ordinaire très calme, bafouille les larmes aux yeux: «Je pensais ne plus jamais gagner de course. Bien sûr, tu es ambitieux et tu essayes encore et encore. Mais à un moment donné, on finit par douter de soi-même.»

Le routinier a presque tout connu en tant que quadruple vainqueur du Mans, quadruple champion du monde d'endurance, champion de Formule E et ex-pilote de Formule 1 et aussi en tant que père de famille de trois enfants. Mais à Monaco, les digues se brisent pour Sébastien Buemi, comme s'il n'avait jamais rien gagné auparavant.

Les parents assistent à la sensation sur place

Mais cela signifie beaucoup pour le pilote d'Aigle de remporter un Grand Prix en Formule E pour la première fois enn six ans. «Le fait que je gagne justement à Monaco a aussi joué un rôle. C'est un endroit particulier dans le sport automobile», souligne-t-il. Et ce, même devant ses parents, qui n'assistent qu'une fois par an à une course sur place.

Sébastien Buemi participe au championnat de Formule E depuis la première heure et a été un vainqueur permanent les premières années. Il est même devenu champion du monde en 2016. Mais depuis sa victoire à New York en 2019? Il n'y a plus eu grand-chose.

Aujourd'hui, il a montré à tout le monde ce qu'il valait encore. «Je suis très fier d'avoir réussi et j'ai aussi été extrêmement heureux pour l'équipe», avoue-t-il. Avec cette victoire sensationnelle, le pilote de course suisse le plus titré de l'histoire récente souligne qu'il est tout de même l'un des plus grands de la Formule E. Avec sa 14e victoire en Grand Prix, il est désormais le seul détenteur du record. Et il est seulement le troisième pilote à avoir marqué plus de 1000 points au championnat du monde. «Je pensais que ces chiffres ne signifiaient pas grand-chose pour moi. Mais apparemment, c'est le cas», déclare Sébastien Buemi.

Ce n'est pas comme si Sébastien Buemi n'avait pas pu sabrer le champagne pendant cette attente. Pendant la longue période de disette en Formule E, le Vaudois aux trois emplois (Formule E, championnat du monde d'endurance, pilote de simulateur de F1 Red Bull) a régulièrement remporté des victoires au volant de sa Toyota en endurance. La prochaine pourrait avoir lieu dès ce samedi, lors des 6 heures de Spa.