Simon Ammann veut une révolution dans le saut à ski

Simon Ammann vit sa 28e saison de saut à ski. Le Saint-Gallois connaît bien la Coupe du monde. La fatigue y est grande. Il demande donc un changement de mentalité et a même sa petite idée pour révolutionner le calendrier.

1/5 Simon Ammann entame sa 28e saison en Coupe du monde. Photo: freshfocus

Ramona Bieri

Simon Ammann a remporté une double médaille d'or aux Jeux olympiques en 2002 et 2010. Même à 43 ans, il est loin d'en avoir assez du saut à ski. Cet hiver, il entame sa 28e saison.

Le Saint-Gallois évolue depuis de nombreuses années en Coupe du monde et ne mâche plus ses mots concernant le calendrier. Pour lui, le format n'est pas idéal, a-t-il déclaré dans une interview avec Swiss-Ski. «Actuellement, le programme est à la limite, les contraintes de voyage sont importantes», estime-t-il. Et le champion d'ajouter: «Dernièrement, il y a eu plusieurs blessures lors de la finale de la Coupe du monde à Planica, ce qui est certainement dû en partie à la fatigue.» Ainsi, Simon Ammann invite le circuit mondial à «ne pas abuser des compétitions en hiver».

«L'hiver est extrêmement chargé»

Le Suisse a même déjà une idée en tête pour révolutionner le saut à ski. De son point de vue, il serait judicieux d'introduire un classement sur toute l'année en Coupe du monde. «L'hiver est extrêmement chargé, mais il faudrait séparer tout le calendrier et le faire coïncider avec l'année entière», Simon Ammann. Concrètement, cela signifie que les compétitions qui ont lieu en été devraient également être prises en compte pour la Coupe du monde. «Cela donnerait plus d'air aux athlètes.»

Une idée qui semble plausible. Reste à savoir si elle trouvera un écho favorable auprès des responsables. En tout cas, Simon Ammann est un éminent partisan de cette révolution du saut à ski. La question de savoir quand elle sera éventuellement introduite est tout aussi ouverte que celle de savoir si Ammann la vivra encore en tant que sportif actif. Car, comme il le dit lui-même, il se trouve dans la «phase finale» de sa carrière.