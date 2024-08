De Genève à Chillon à la nage pour la bonne cause

La plage de Mies ce mercredi matin.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ca va, elle est bonne! Mieux que très tôt ce matin, je dois dire...» Cet employé d'une grande banque genevoise ne s'est pas rendu à son bureau mercredi matin pour calculer des taux d'intérêt ou des hypothèques, mais a plongé dans le Léman, avec plusieurs de ses collègues, mais aussi en compagnie de nombreux «concurrents» venus d'autres établissement bancaires. Pas question pour autant de parler business avant ou après les brasses, même si rien ne l'interdit bien sûr. L'idée, en ce mercredi matin à la plage de Mies, est de nager pour la bonne cause, en l'occurrence Swim4hope, une initiative qui vise à aider les enfants et les jeunes en rémission du cancer.

Le premier relayeur doit tenir 30 minutes!

Au micro, la très énergique Priscille Varillon, créatrice de Léman hope, rappelle les consignes à plusieurs dizaines de nageurs, tous volontaires bien évidemment. Il est question de «couloir de nage», de bouées à transmettre et d'exercer un effort physique avec, dans la tête, la sensation d'effectuer une bonne action. Car avant de profiter d'une coupe de champagne gracieusement offerte, il va falloir transpirer dans le Léman!

Les participants ce mardi matin à la plage de Mies.

Pas question cependant de comparer les temps ou de savoir qui nage le plus vite ce mercredi matin. L'événement est basé sur une vitesse moyenne de 2 km/h et a pour but de traverser le Léman sur la longueur, en partant de Genève mercredi pour arriver à Chillon vendredi soir. Les relais durent entre 5 et 10 kilomètres et, s'il ne faut pas bénéficier des qualités de Léon Marchand, il faut tout de même avoir une certaine «caisse». Le premier nageur de chaque relais doit en effet être capable de tenir 30 minutes!

Le but est bien évidemment de récolter des fonds, qui permettront à plusieurs enfants de partir en croisière grâce à l'association Leman hope, à laquelle Swim4hope verse les bénéfices de l'opération. Et on ne parle ici évidemment pas de croisière de luxe, mais bien de ramener un peu d'espoir et de joie à des enfants et à des jeunes pour lesquels le temps a parfois semblé bien long ces dernières années alors qu'ils étaient frappés par la maladie et qui ont perdu confiance en eux. Afin de motiver les troupes de nageuses et de nageurs en ce mercredi matin à Mies (au total, ce sont près d'une soixantaine d'entreprises, dont de très prestigieuses, qui ont répondu à l'appel de Priscille Varillon et de son équipe), la directrice détaille d'ailleurs au micro ce qu'est une croisière organisée par Leman hope.

Des croisières qui changent la vie

«Les enfants participent à fond à la vie sur le voilier! Ils ne se laissent pas aller, ils contribuent aux nombreuses tâches du quotidien, ils se sentent utiles. Ils découvrent la vie en communauté sur un bateau et tout ce qu'il y a à faire. Les croisières se font par petits groupes. Beaucoup de parents nous ont dit, après les croisières, que la vie de leur enfant avait changé», explique la fondatrice, alors que les participants se préparent à se jeter à l'eau.

Priscille Varillon, la grande organisatrice de ce Swim4hope.

Leman hope s'adresse à chaque enfant et adolescent habitant en Suisse, âgé de 8 à 21 ans et qui a terminé son traitement contre le cancer, même depuis longtemps. L'objectif: retrouver la sérénité d’une enfance joyeuse loin des épreuves qu’ils ont précédemment traversées. Et autant dire que les participants à cette traversée du Léman y sont sensibles, eux qui n'hésitent pas à sacrifier une matinée de travail.

Grâce aux dons récoltés de mercredi à vendredi, une centaine d'enfants en rémission du cancer auront ainsi la possibilité de partir en croisière à l’été 2025 et de retrouver confiance en eux et de gagner en autonomie.

L'idée est de croître chaque année et que ce beau projet, démarré en 2020 avec 8 enfants, puisse accueillir le maximum d'enfants. Elles et ils étaient déjà 24 en 2021, puis le double en 2022. Plus Leman hope bénéficiera de fonds, et donc de dons, plus nombreux seront les jeunes bénéficier des bienfaits de ces croisières pas comme les autres.

Une équipe d'ambassadrices exclusivement

Le vendredi 30 août, dans l'après-midi, plusieurs personnalités romandes se jetteront à l'eau pour manifester leur soutien alors que le relais sera déjà arrivé dans le canton de Vaud. Fait notable, seules des femmes ont répondu à l'appel de Swim4hope! Ce sont donc Annika et Jessica Horn, Sara Dubler, Malorie Blanc, Anne-Sophie Thilo, Louise Thilo et Mélanie Brugger qui formeront cette équipe d'ambassadrices. Toutes ces femmes ont une histoire touchante et personnelle en rapport avec le cancer ou avec la maladie et ont à coeur de se surpasser pour participer à cette traversée exceptionnelle. L'équipe des ambassadrices nagera sur le dernier relais (Vevey-Chillon de 15h à 20h). Voici comment participer à la cagnotte.

Jeudi, le départ sera donné à 7h à Gland, arrivée à 8h45 à Rolle, 13h30 à Saint-Prex, 15h40 à Morges et 20h40 à Ouchy.

Vendredi, les nageuses et nageurs partiront à 7h d'Ouchy pour une arrivée prévue à 11h à Cully, à 15h à Vevey et à 20h à Chillon.