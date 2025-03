Le coup d'envoi sera donné ce jeudi! Les Championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn (du 6 au 9 mars) pourraient se transformer et en pluie de médailles pour l'athlétisme suisse. Tout ce qu'il faut savoir sur cette manifestation.

Les plus sûrs espoirs

1/5 Deux fois l'or (Mujinga Kambundji, Jason Joseph, de gauche à droite), une fois le bronze (Ditaji Kambundji): Telle a été la récolte de 2023 à Istanbul. Photo: keystone-sda.ch

Simon Strimer

Qui sera au départ?

La Suisse a de sérieux candidats engagés aux Pays-Bas. Mujinga (32 ans) et Ditaji Kambundji (22 ans), Simon Ehammer (25 ans), Angelica Moser (27 ans), Annik Kälin (24 ans) et Jason Joseph (26 ans) pourront briguer une place au sommet. Y aura-t-il une nouvelle étoile helvétique qui brillera lors de ces championnats d'Europe? La championne fribourgeoise du 800 m, Audrey Werro (20 ans), sera la plus rapide des inscrites dans sa discipline.

Championnats d'Europe en salle: le programme des Suisses Vendredi 7 mars à partir de 9h30: heptathlon, hommes (Ehammer) 21h43: 60 m haies, finale femmes (évent. D. Kambundji, von Jackowski) 21h53: 60 m haies, finale hommes (évent. Joseph, Jaquet) Samedi 8 mars à partir de 10h: heptathlon, hommes (Ehammer) 19h35: perche, finale femmes (évtl. Moser) 20h29: longueur, finale femmes (évent. Kälin) 21h10: 400 m, finale hommes (évtl. Petrucciani, Spitz) 21h40: 60 m, finale hommes (évent. Reais) Dimanche 9 mars 16h33: 800 m, finale femmes (éventuellement Werro, Pellaud, Hoffmann) 18h37: 60 m, finale femmes (évtl. M. Kambundji, Frey, Van Camp)

Et au niveau international? La superstar Jakob Ingebrigtsen (24 ans, Norvège) veut participer au 1500 m et au 3000 m. La dominatrice du saut en longueur Malaika Mihambo (31 ans, Allemagne) et la championne olympique de saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh (23 ans, Ukraine) seront de la partie. La star hollandaise Femke Bol (25 ans) ne participera pour sa part qu'aux relais.

Quel est l'objectif suisse?

La Fédération place elle-même: «Les responsables du sport de compétition de Swiss Athletics espèrent dépasser le magnifique bilan des championnats d'Europe en salle 2023 à Istanbul». À l'époque, deux médailles d'or (Mujinga Kambundji, Jason Joseph) et une médaille de bronze (Ditaji Kambundji) avaient été remportées. Il n'y a jamais eu plus de deux médailles d'or.

C'est à Göteborg, en 1984, que la Suisse a remporté le plus de médailles dans l'histoire des championnats d'Europe en salle: cinq, dont une en or (Peter Wirz, 1500 m). Il est donc possible que ces championnats d'Europe en salle soient les plus réussis de tous les temps.

Qui manque à l'appel?

La superstar Armand Duplantis (25 ans, Suède) sera le grand absent. Le perchiste et désormais chanteur préfère sauter au meeting qu'il a lui-même organisé dans son pays, où les personnalités de la perche, dont certains participants aux championnats d'Europe, seront réunies juste après les Européens. Le surdoué du saut en longueur Miltiadis Tentoglou (26 ans, Gr), malade, a dû annuler sa participation au dernier moment.

Du point de vue suisse, Ajla Del Ponte (28 ans), championne d'Europe en salle en 2021 et ensuite cinquième aux Jeux olympiques, manquera les Championnats d'Europe dans sa deuxième patrie, où elle s'entraîne depuis 2019. Dominic Lobalu (26 ans) a d'autres projets outre-Atlantique. Le champion d'Europe du 200 m Timothé Mumenthaler (22 ans) et la sprinteuse Salomé Kora (31 ans) ne feront pas de saison en salle. Sarah Atcho-Jaquier (29 ans) attend un enfant et souhaite ensuite revenir sur la piste.

Quelle est l'importance d'un championnat d'Europe en salle?

Bien sûr, les combats pour le titre en plein air et lors d'événements mondiaux ont un autre rayonnement. Mais un titre européen ne se refuse pas. Ce d'autant qu'il pourrait constituer un début de saison parfait. La salle d'Apeldoorn, d'une capacité de 5000 places, pourrait devenir un véritable chaudron et affiche complet depuis des semaines. En raison des fans et de l'atmosphère unique qui attends les athlètes, Simon Ehammer, par exemple, fait passer les championnats d'Europe avant les championnats du monde en salle qui auront lieu peu après en Chine.

Où se trouve Apeldoorn?

A une bonne heure de route d'Amsterdam, au cœur des Pays-Bas. Et à environ 30 minutes du centre de performance d'Arnhem, où l'as de l'entraînement suisse Laurent Meuwly (50 ans) travaille comme coach de la fédération néerlandaise et s'occupe désormais aussi du participant suisse aux championnats d'Europe Ricky Petrucciani (24 ans).

Pourquoi les championnats du monde ont-ils lieu deux semaines plus tard?

Les championnats du monde en salle dans la mégapole chinoise de Nanjing auraient déjà dû avoir lieu en 2020. Une nouvelle salle a été construite à cet effet. Mais l'événement a été reporté à plusieurs reprises à cause de la pandémie de coronavirus. La quatrième tentative devrait donc être la bonne.