«Muriel, tu as franchi la ligne d'arrivée au paradis»

Près de deux semaines après le décès de la jeune cycliste Muriel Furrer (18 ans), sa famille s'exprime pour la première fois. Dans un avis de décès émouvant, toute la douleur que les proches et les amis ont dû endurer ces derniers jours est exprimée.

«Nos cœurs sont brisés, notre tristesse est indescriptible», peut-on lire dans l'annonce mise en ligne vendredi. Et de poursuivre: «Lors des championnats du monde à domicile à Zurich, dans ce milieu du cyclisme que tu aimais tant, tu as franchi la ligne d'arrivée au paradis. Infiniment reconnaissants pour le merveilleux amour et la joie que tu nous as donnés, nous te laissons à notre Dieu Tout-Puissant».

Comme le communique la famille, l'urne de Muriel Furrer a déjà été enterrée. La cérémonie funéraire est prévue le 8 novembre à Uster, dans le canton de Zurich.

L'ancien employeur de Muriel Furrer, Swiss Life, a également publié un avis de décès vendredi. Elle y avait commencé un apprentissage d'employée de commerce cet été. «Nous garderons d'elle le meilleur souvenir qui soit, celui d'une collègue extrêmement fiable, engagée et aimable et d'une collaboratrice appréciée de tous.» Ils expriment également leurs condoléances à la famille par cette occasion.

Muriel Furrer avait été victime d'un accident mortel lors de la course sur route des championnats du monde dans la catégorie des moins de 19 ans. De nombreuses questions sur le déroulement de l'accident restent encore sans réponse. Actuellement, le ministère public mène l'enquête. La jeune athlète était considérée comme un grand espoir de la relève. Elle a été championne suisse sur route et en cyclo-cross dans la catégorie des moins de 17 ans.

