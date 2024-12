Nikola Jokic a mis du temps à trouver son rythme, mais ensuite, les Nuggets ont remonté leur retard et ont finalement décroché la victoire. Photo: keystone-sda.ch

Denver a dû attendre la prolongation pour arracher la victoire sur le parquet de la Nouvelle Orléans (132-129) dimanche en NBA, profitant d'un triple double de sa star serbe Nikola Jokic.

Jokic tardif mais décisif

Triple MVP en quatre saison, Nikola Jokic a mis du temps à entrer dans le match: il n'a inscrit que 6 points avant la mi-temps et les Nuggets ont compté jusqu'à 17 points de retard dans le troisième quart-temps.

Mais emmenés par le Serbe, finalement auteur de 27 points, 13 rebonds et 10 passes, ils ont pris la tête (111-109) à 4 min 37 de la fin du match grâce à un layup de Julian Strawther. Les Pelicans sont repassés devant à l'entame de la dernière minute (119-117) grâce à CJ McCollum qui, alors que Jamal Murray (27 points au total) avait égalisé à 9 secondes de la sirène, a manqué le panier de la victoire.

Nikola Jokic a alors mis Denver sur les rails en inscrivant les six premiers points en prolongation des Nuggets qui ont finalement infligé à La Nouvelle-Orléans une septième défaite d'affilée.

«On dirait que ça nous plait de gagner comme ça, mais nous devrions nous montrer plus affamés», a commenté le Serbe.

Indiana Pacers sur la bonne voie

Les Indiana Pacers emmenés par Pascal Siakam (19 points et 10 rebonds) ont enchaîné une quatrième victoire de suite en dominant facilement après la mi-temps les Sacramento Kings (122-95) en Californie.

«Nous sommes allés la chercher du début à la fin. L'énergie que nous avons mise, tant avec le cinq de départ qu'avec les remplaçants, nous a permis de remporter une belle victoire collective», s'est félicité Ben Sheppard (14 pts).

Après avoir encaissé 70 points durant la seconde période, les Kings se sont inclinés pour la quatrième fois consécutive et ont été hués par leurs fans. De'Aaron Fox (23 points) et Domantas Sabonis (17 points et 21 rebonds) n'ont pas suffi à sauver les Kings. «Il peut y avoir des soirées où on n'est pas au top offensivement, mais on n'a pas le droit de lâcher 70 points en une seule période», s'est fâché le coach de Sacramento Mike Brown.

Houston l'emporte, les Raptors muselés

Houston a effacé un déficit de 16 points en première période pour finalement s'imposer sur le parquet de Toronto 114-110.

Dillon Brooks (27 points) et Jalen Green (22 points) ont largement contribué à la victoire des Rockets qui ont su contenir les Raptors à 5 sur 15 au tir dans le quatrième quart-temps.