Le Red Bull Tandem Splash aura lieu à Lausanne ce dimanche 14 septembre. Les 40 duos tenteront de venir à bout du parcours d'obstacles sur leur tandem décoré. Parmi eux, deux amis surnommés les «fous du guidon» se sont imposés quelques difficultés supplémentaires...

Il y aura du spectacle ce dimanche à Lausanne! Photo: Red Bzll

Robin Smania

C’est une première en Suisse! Le Red Bull Tandem Splash débarque à Lausanne ce dimanche 14 septembre. Créé initialement aux Pays-bas, à Amsterdam, ce concours de vélo est une sort de «Ninja Warrior», mais sur un tandem. Le but? En duo sur le tandem, réaliser un parcours semé d’embuches pour tenter de sonner la cloche à la ligne d’arrivée, le tout au-dessus de l’eau. Mais ce n’est pas tout, les tandems sont décorés par les participants, qui tenteront également de gagner des points avec l’originalité des décorations.

Photo: Red Bull

Les 40 duos doivent construire eux-même leur bolide qui leur permettra de participer à la course dans une «phase de construction» qui s’est tenue fin août. Le public pourra ainsi voter le jour même pour leur équipe préférée, avant que les jurys ne votent à leur tour selon la créativité du tandem, la distance parcourue sur le chemin d’obstacle et le vitesse avec laquelle les duos avanceront.

Liberté totale dans la conception

Parmi ces duos, «Les fous du guidon», équipe d’Estavayer-le-Lac, va tenter de relever le défi en se mettant quelques difficultés supplémentaires. «En réalité, on est deux équipes du même village, et on utilisera le même vélo», raconte Nicolas Baechler, membre des «fous du guidon». «Sauf que notre vélo n’est pas un tandem, mais un tridem!», rigole-t-il. Seules deux places sur les trois seront donc utilisées par l’équipe fribourgeoise.

Photo: Red Bull

Ce mécanicien de vélo se définit avec son coéquipier comme «un peu décalés», ayant déjà participé à plusieurs évènements ludiques sur Estavayer. «On s’est dit qu’on devait participer, mais il y a souvent beaucoup d’appelés mais peu d’élus. Quand on a su qu’on était qualifiés, on était forcément super contents», explique le Fribourgeois.

Attention à la chute

Le parcours mesure 100 mètres, avec des pentes plus ou moins raides, des obstacles et des passages très serrés, sur lesquels la moindre erreurs de trajectoire peut envoyer les athlètes dans l’eau de la piscine de Bellerive. «C’est long, et en plus ça ne sera pas facile sur un tandem à deux, mais je pense que ça sera encore moins facile sur un tridem avec un place de libre», s’amuse Nicolas, «Mais après, c’est sûr que nous, on le fait pour rigoler. Et si on arrive pas au bout, c’est sûr qu’on fera en tout cas la plus belle chute à l’eau!»

L’événement débute à 13h et est gratuit pour tout les spectateurs. Ceux qui le souhaitent peuvent même observer les chutes des participants depuis le lac, sur un canoë pneumatique.

Red Bull Tandem Splash? À vos marques, prêts, feu!