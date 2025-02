Marc Hirschi et Julian Alaphilippe vont jouer les premiers rôles chez Tudor

Les deux cyclistes Marc Hirschi et Julian Alaphilippe s'expriment pour Blick sur leur nouveau rôle chez Tudor. Des rivalités passées aux décès tragiques de Gino Mäder et Muriel Furrer, le Bernois et le Français se livrent sur leur vision du peloton.

1/8 Marc Hirschi avec le logo Tudor sur la poitrine. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann et Sven Thomann

Nous sommes début janvier, le soleil réchauffe l'air à 18 degrés, des fruits mûrs pendent à l'oranger dans le jardin de l'hôtel Serawa. Le «Media Day» de l'équipe suisse Tudor à Moraira, sur la Costa Blanca, a attiré une trentaine de journalistes du monde entier. Pour une équipe qui n'appartient pas au World Tour, c'est-à-dire à la catégorie supérieure du cyclisme, c'est beaucoup. La raison de cet intérêt?: le Suisse Marc Hirschi (26 ans) et le Français Julian Alaphilippe (32 ans). Blick s'est entretenu avec les deux cyclistes.

Marc, dans le cyclisme, les mots sont parfois durs. Quel mot de suisse allemand Julian devrait-il absolument apprendre?

Marc Hirschi: Kopfertami!

Julian Alaphilippe: Qu'est-ce que ça veut dire?

M.H: Ce n'est pas très beau.

J.A: Ah, genre merde? (Rires)

M.H: Exactement, mais pas aussi grossier. Ne l'utilise pas trop souvent quand même.

J.A: Ne t'inquiète pas. Dans le peloton, on se bat souvent à couteaux tirés. Mais je pense que le respect mutuel est l'une des choses les plus importantes. Malheureusement, tout le monde ne pense pas ainsi.

M.H: Je suis convaincu qu'avec cette attitude, on a plus de succès à long terme. Car le terrain n'oublie pas. Si tu insultes par exemple un coureur ou une équipe, le retour de bâton peut avoir lieu dès la course suivante. Ils te suivent, te coincent ou autre chose. Je veux aussi être correct sur le vélo.

Julian, avez-vous une phrase en français à conseiller à Marc?

J.A: Ça va, mon pote? J'aime bien ça, je le dis souvent.

Les deux coureurs sont champions du monde. Photo: Sven Thomann

Les deux coureurs sont les nouvelles, on pourrait même dire les premières, stars de l'équipe Tudor. Leur engagement en août 2024 a déclenché une petite tornade. «Marc et Julian nous élèvent à un nouveau niveau», a déclaré fièrement le propriétaire de l'équipe Fabian Cancellara. Il faut dire que Tudor a mis la main à la poche. Les deux gagnent probablement plus d'un million de francs. Mais ils ont aussi connu des années difficiles, dans l'ombre de géants: Tadej Pogacar dans le cas de Marc Hirschi et Remco Evenepoel pour Julian Alaphilippe. Aujourd'hui, ils se retrouvent sous les feux de la rampe, leaders de leur équipe. Les deux sont des coureurs de même type, fins, explosifs, durs à la tâche et suivant leur instinct.

N'avez-pas le risque de vous marcher dessus chez Tudor?

M.H: Nous avons un problème de luxe.

J.A: Je suis d'accord. Mais il y a suffisamment de courses au calendrier pour nous deux.

Les classiques ardennaises de fin avril sont cependant, de par leur profil, taillées sur mesure pour vous deux...

J.A: Nous sommes suffisamment intelligents et avons la maturité pour ne pas faire de bêtises. Même si nous avons des qualités similaires, il n'y aura pas de dispute. Les objectifs de l'équipe sont plus importants. Je serais heureux que Marc gagne.

M.H: C'est toujours mieux d'être à deux plutôt que seul dans une finale. Cela nous permet de jouer sur plusieurs tableaux.

Vous souvenez-vous du 4 octobre 2020?

J.A: Je préférerais effacer cette date de ma mémoire.

Lors de Liège-Bastogne-Liège, vous étiez tous les deux dans un groupe de six. Au sprint, vous, Julian, avez quitté la ligne idéale et peut-être empêché la plus grande victoire de Marc. A la fin, vous avez été disqualifiés.

J.A: Une semaine avant cette course, j'ai été champion du monde et Marc a obtenu le bronze. Ensuite, Marc a gagné la Flèche-Wallonne. Nous étions en super forme et motivés. Malheureusement, à la fin de la course, j'étais tellement fatigué que j'ai perdu toute lucidité. Je me suis ensuite senti coupable, vraiment mal. J'étais vraiment désolé pour Marc et je me suis juré de ne plus jamais faire une telle erreur. Heureusement, cela ne m'est plus jamais arrivé.

Blick a rendu visite à Marc Hirschi et à l'équipe en Espagne lors du camp d'entraînement. Son coéquipier Julian Alaphilippe (2e à partir de la gauche), le CEO Raphael Meyer (à gauche) et le patron de l'équipe Fabian Cancellara (à droite) sont également présents. Photo: Sven Thomann

Marc ne vous a pourtant rien reproché à l'époque...

J.A: Cela en dit long sur lui.

Pour la troisième année depuis sa création, Tudor aborde également la nouvelle saison en tant qu'équipe pro. «Nous voulons être l'une des deux meilleures équipes pro à la fin de l'année», a indiqué Fabian Cancellara. Cela permettrait de garantir le calendrier du World Tour pour 2026, c'est-à-dire toutes les grandes courses, y compris le Tour de France. Mais cela est de la musique d'avenir. Pour l'instant, Tudor est tributaire de wildcards pour les plus grandes courses. «Cela rend la planification compliquée», admet le CEO Raphael Meyer. Nous avons posé notre candidature pour la plupart des grands événements, et pour la première fois, nous visons une saison complète de classiques, y compris le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Et le Tour de France, la plus grande course à étapes du monde, est également un objectif. Pour cela, l'équipe s'est étoffée: elle compte désormais 30 coureurs professionnels et investit dans une équipe de jeunes avec 15 coureurs supplémentaires.

Marc, vous avez décroché une victoire d'étape au Tour de France en 2020. Mais dernièrement, vous n'avez plus pu participer à un grand tour chez UAE. Vous avez été déçu?

M.H: Pas du tout. Lors des tours, j'aurais toujours été dans l'ombre des grands et j'aurais dû courir pour eux. J'ai donc pu participer à des courses plus modestes. Cela a plutôt bien fonctionné.

Vous avez gagné huit courses, le plus grand nombre jamais enregistré en une année...

M.H: J'ai passé quatre années formidables chez UAE et j'y ai toujours beaucoup d'amis. Néanmoins, le temps était venu de changer. J'ai maintenant 26 ans, et mes meilleures années sont encore à venir. Je veux savoir jusqu'où je peux aller. Mon objectif est de défier les meilleurs du monde.

Et le Tour de France?

M.H: J'adorerais y retourner et gagner une étape.

Fabian Cancellara est le dernier Suisse à avoir remporté le classement général du Tour de Suisse. Allez-vous lui succéder?

M.H: Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je me concentre sur les courses d'un jour et les étapes.

Quelle est la course que vous aimeriez remporter en 2025?

M.H: Les championnats du monde au Rwanda, sans aucun doute. Devenir champion du monde, c'est la plus grande chose qui soit. Toutefois, je ne sais pas si c'est réaliste. Le parcours est extrêmement difficile: il y a environ 5000 mètres de dénivelé, on roule à 1600 mètres d'altitude, et il y a aussi des pavés.

Les décès de Gino Mäder et de Muriel Furrer ont fait réfléchir Marc Hirschi. Photo: Sven Thomann

Julian, vous avez remporté six étapes du Tour de France dans votre carrière et porté le maillot jaune pendant 18 jours. Cela vous ennuie de ne pas savoir si vous pourrez à nouveau participer à ce rendez-vous?

J.A: Ce n'est pas facile. J'espère que nous pourrons participer partout. En même temps, je me concentre sur ce que je peux influencer.

Certains considèrent votre arrivée en Suisse comme un échec...

J.A: Ce n'est pas ce que je ressens. On me voulait absolument chez Tudor. On sent la philosophie et l'identité de l'équipe. Je suis un coureur qui roule avec beaucoup de cœur. Dans de nombreuses équipes, tout tourne autour des chiffres. Ici, c'est aussi important bien sûr, mais le facteur humain n'est pas négligé. Je voulais faire partie de cette famille et je suis super motivé pour cette aventure.

Vous avez signé pour trois ans et vous êtes père de famille. Est-ce votre dernier contrat en tant que coureur?

J.A: Peut-être. Mais je ne me projette pas aussi loin.

En plein après-midi à Moraira, le marathon médiatique se poursuit pour l'équipe Tudor. Pourtant, l'ambiance est détendue. Cela change à court terme lorsqu'un journaliste demande des nouvelles de Gino Mäder qui a succombé à ses blessures en été 2023 après une chute lors du Tour de Suisse. On apprendra plus tard qu'il avait déjà signé avec Tudor. «Gino devrait être assis ici avec nous», répond Raphaël Meyer. «Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule», ajoute-t-il. Tudor souhaite aussi courir pour lui.

Un an seulement après la disparition de Gino Mäder, Muriel Furrer a aussi été victime d'un accident mortel lors d'une course cycliste. Elle n'avait que 18 ans. Dans quelle mesure ces accidents tragiques vous ont-ils préoccupé?

M.H: Gino et moi étions amis, nous nous connaissions depuis l'enfance. Cela a été très difficile. J'ai ensuite été en contact avec des personnes qui avaient vécu des choses similaires, cela m'a fait du bien. L'été dernier, lorsque Muriel a eu un accident juste avant notre course aux Championnats du monde, j'ai eu du mal à y croire. J'ai fait en sorte de ne laisser les émotions m'atteindre que plus tard.

Votre attitude envers le sport a-t-elle changé au cours des deux dernières années?

M.H: Bien sûr. J'ai pris conscience de la rapidité avec laquelle cela peut arriver. Cela aurait pu être moi. C'est une pensée qui me revient sans cesse. Et je ne peux pas y faire grand-chose.

J.A: Il faut absolument faire quelque chose pour la sécurité. Je ne sais pas quoi, mais avec l'association des coureurs, nous avons un organe qui cherche des améliorations possibles avec l'UCI.

«Ce que je fais, je le fais avec mon cœur», assure Julian Alaphilippe. Photo: Sven Thomann

Marc, avez-vous des idées concrètes?

M.H: Introduire une limite supérieure pour les vitesses pourrait avoir du sens. Il ne serait alors plus possible, à un moment donné, d'accélérer davantage dans les descentes. On pourrait peut-être aussi rendre les pneus plus sûrs. Aujourd'hui, il y en a certains avec lesquels il est difficile de contrôler le vélo.

J.A: Nous devenons de plus en plus professionnels et de plus en plus rapides. Si nous pouvons faire quelque chose pour la sécurité avec des règles qui limitent cela, nous devons le faire.

M.H: La sécurité devrait toujours être la priorité, pas le spectacle.

Pendant une courte pause, Marc Hirschi s'offre un peu de jamón serrano tranché, typique de la région. Le temps de parler un peu de football. «Si YB prend un bon départ dans le second tour, beaucoup de choses sont encore possibles», estime le Bernois. L'ancien junior du FC Bolligen a grandi à seulement dix minutes à vélo du Wankdorf. Il a d'abord assisté aux matches avec son grand-père, puis avec son père. «Comme je suis souvent loin de chez moi, je dois suivre en ligne tout ce qui concerne YB. Je suis convaincu que le sprint final sera passionnant», déclare-t-il.

Vous vous êtes rendus dernièrement avec Matteo Trentin, un autre coéquipier, à un rendez-vous avec un sponsor à Los Angeles. Comment était-ce?

M.H: Très bien. Nous avons pu faire plus ample connaissance. Dans le cas de Julian, je peux dire que son feu intérieur est vraiment contagieux.

Est-ce la raison pour laquelle tant de fans vous aiment en France, Julian?

J.A: Ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Que ce soit dans la vie privée ou en tant que sportif, il n'y a pas de différence. Je donne le meilleur de moi-même, j'aime aider et j'essaie de ne pas être un connard, même à vélo. Les gens voient et apprécient cela, je pense.

M.H: Certains coureurs sont très différents dans les médias ou en public de ce qu'ils sont en privé. Pas Julian, il est toujours le même.

Vous êtes beaucoup plus introverti, Marc.

M.H: Nous sommes des types différents, bien sûr. Mais c'est aussi une bonne chose. Julian peut diriger un groupe, y apporter du plaisir. Même quand il pleut ou que je suis fatigué, il est de bonne humeur.

Julian, comment décririez-vous Marc?

J.A: Pour moi, Marc est comme un serpent endormi. Pour l'instant il est encore calme, nous ne sommes qu'en janvier. Mais le moment venu, il mordra! (Rires.)