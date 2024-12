Martin Fuchs doit se contenter d'une 8e place dans le GP du CHI de Genève Photo: VALENTIN FLAURAUD

Les Suisses ont manqué leur affaire dans le Grand Prix dominical du CHI de Genève. Martin Fuchs, qui rêvait d'un somptueux doublé après son succès dans la Finale du Top 10 vendredi sur Leone Jei, a terminé 8e et meilleur Helvète dans une épreuve remportée par Harrie Smolders et Monaco. Brillant tout au long de la semaine avec deux autres succès obtenus jeudi dans le Trophée de Genève (avec Conner Jei) et samedi dans un saut au temps (sur Commissar Pezi), Martin Fuchs en a peut-être trop demandé à Leone Jei. Le deuxième obstacle du barrage fut ainsi déjà fatal au Zurichois et à sa monture.

Le couple avait pourtant parfaitement géré le premier parcours de ce Grand Prix, l'un des quatre estampillés Grand Chelem avec Aix-la-Chapelle, Bois-le-Duc et Calgary. Mais il a détruit le premier oxer du barrage, Fuchs perdant alors toute chance de triompher pour la troisième fois dans ce GP genevois. Premier partant dans ce barrage, Harrie Smolders a mis tout le monde d'accord en bouclant ce parcours immaculé en 41''74. L'Italienne Giulia Martinengo Marquet, 2e sur Delta Del'isle, a ainsi mis deux secondes de plus! Quatrième avec Ilex, McLain Ward a réalisé 41''48 mais en faisant tomber l'ultime perche.

Steve Guerdat échoue nettement

Martin Fuchs est le seul cavalier suisse à s'être invité dans un barrage qui a réuni 10 concurrents. Le Genevois Edouard Schmitz et Gamin ont manqué de peu la qualification pour ce «jump-off», se classant 14e avec une faute. Tout comme Romain Duguet, 21e sur Hunger Games avec 4 points également Pourtant en confiance après sa victoire dans la Coupe de Genève avec Venard de Cerisy samedi, Steve Guerdat a échoué plus nettement. Il a rapidement senti que Dynamix de Belheme n'était pas dans un grand jour. Le Jurassien, en argent aux JO de Paris sur cette jument, a abandonné après sa troisième perche.

A noter que les cavaliers romands ont brillé dans les autres disciplines du sport équestre à Palexpo. Jérôme Voutaz a pris dimanche la 3e place de la manche de Coupe du monde d'attelage, remportée par l'Australien Boyd Exell, alors que Mélody Johner avait gagné le cross vendredi.