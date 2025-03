Les blessures les plus insolites

1/6 Curieux: Stefan Kraft se fait mordre par un chat juste avant les Mondiaux de ski nordique. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Les Mondiaux de ski nordique ont débuté à Trondheim (Norvège). En saut à ski, le triple champion du monde et double vainqueur de la saison Stefan Kraft (31 ans) peut espérer décrocher une nouvelle médaille. Mais sa préparation n'a de loin pas été optimale! Lors d'une conférence de presse, l'Autrichien raconte qu'il a été blessé par un chat. «Nous avons laissé entrer le chat du voisin pour le petit-déjeuner et j'ai joué gentiment avec lui en le caressant. Il a beaucoup apprécié - jusqu'à un certain point. Il m'a alors griffé la main», raconte l'Autrichien.

Stefan Kraft a alors été vacciné contre la diphtérie et le tétanos. Il doit maintenant prendre des antibiotiques pendant une semaine pour éviter que la blessure ne s'infecte. Sa participation aux Mondiaux n'est toutefois pas menacée.

Pour lui, l'affaire s'est donc terminée de manière moins grave que pour certains autres sportifs. Le sauteur à ski est en effet loin d'être le premier à subir une blessure très curieuse. Voici une liste non exhaustive.

Bret Barberie

Le joueur de baseball américain a joué dans les années 90 dans la plus haute ligue américaine, la MLB. En mai 1994, il a toutefois dû faire une pause: Il voulait préparer des nachos avec un coéquipier, mais de l'huile de piment s'est introduite dans ses yeux alors qu'il avait posé ses lentilles de contact. Il a perdu la vue pendant une courte période.

Charles Akonnor

Le footballeur évoluait en 2001 en Bundesliga pour le VfL Wolfsburg lorsqu'il a tenté de manipuler l'antenne automatique de sa voiture. Le Ghanéen s'est alors enfoncé l'antenne dans le nez et n'était plus en mesure de jouer. Pire encore, Charles Akonnor a pris un médicament antihémorragique figurant sur la liste des produits dopants en raison de sa blessure et a donc été suspendu pour trois matches.

Svein Gröndalen

Le footballeur norvégien a dû déclarer forfait pour un match international dans les années 70. La raison: il faisait son jogging dans la forêt et est entré en collision avec un élan.

Lionel Simmons

Le basketteur des Sacramento Kings a dû faire l'impasse sur deux matches en 1991, lors de sa première année dans la NBA. L'Américain jouait souvent avec sa Gameboy - si souvent que cela lui a valu une tendinite à la main.

Darius Vassell

Lorsque le footballeur anglais était sous contrat avec Aston Villa en 2002, il a voulu faire disparaître une bulle de sang sous l'ongle de son orteil. Il a essayé avec une perceuse et s'est percé l'orteil. Il a ensuite été absent pendant plusieurs mois.

Ricky Henderson

Le joueur de baseball a soigné une blessure à la cheville en 1993 - et a refroidi sa cheville blessée avec un sac de glace. Ce faisant, il s'est endormi et a contracté une engelure. Ricky Henderson a ensuite manqué trois matches.

Paulo Diogo

En 2004, lors d'un match contre Schaffhouse, le Servettien a sauté sur le grillage pour exulter avec les fans après avoir marqué un but. Lorsqu'il a voulu sauter du grillage, son doigt et son alliance sont restés coincés. Paulo Diogo a alors brandi sa main en sang en criant. L'arbitre n'en a pas tenu compte et lui a donné un carton jaune pour avoir exulté de manière excessive.