Fausse joie! Photo: AFP

Julian Alaphilippe y a cru... à tort! Malgré une chute survenue en début d’étape, le Français de l’équipe suisse Tudor a trouvé les ressources pour revenir dans la course. Et pas seulement: il a remporté au sprint ce qu’il croyait être la victoire sur la 15e étape du Tour de France, ce dimanche à Carcassonne. Un moment de joie intense, célébré avec fougue devant des coureurs comme Wout van Aert… avant de réaliser son erreur. Julian Alaphilippe n’avait en réalité terminé que troisième.

«Le micro ne fonctionnait pas, c’est pour ça qu’il pensait qu’il était premier», a expliqué son manager Raphaël Meyer sur France 2 après l’arrivée. Une méprise d’autant plus surprenante que, sur les images télévisées, on distingue clairement le Belge Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) franchir la ligne huit secondes avant lui. Campenaerts, pourtant juste devant dans son champ de vision, n’a pas été aperçu par le Français. Quant au vainqueur réel, Tim Wellens (UAE Emirates), il s’était isolé bien plus tôt dans l’étape et avait déjà franchi la ligne avec 1’36’’ d’avance.

«Malheureusement, la radio ne marchait plus après ma chute, donc comme un con, j’ai fait le sprint pour essayer de gagner», a réagi Alaphilippe, lucide mais encore un peu sonné. Loin de se laisser abattre, le double champion du monde a rassuré sur son état: ni l’épaule ni le moral n’étaient touchés. Il a d’ailleurs confirmé qu’il serait bien au départ de la 16e étape, mardi, après la journée de repos.

Même sans bouquet, la réaction du Français a fait le spectacle.