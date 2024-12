Justine Mettraux reste la navigatrice suisse la mieux placée après un peu plus de quatre semaines dans le Vendée Globe. La Genevoise occupait le 11e rang provisoire lundi au pointage de 19h.

Justine Mettraux est au top! Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Son retard sur l'actuel 10e, l'Allemand Boris Herrmann, était de moins de 10 milles. Par rapport au leader français Charlie Dalin, la Suissesse accuse un déficit de près de 1220 milles.

Pour sa part, le Genevois Alan Roura naviguait en 20e position, avec un peu plus de 2655 milles de retard sur le bâteau de tête. Dernier marin suisse en course, Oliver Heer se trouvait au 32e rang provisoire, à plus de 3300 milles du leader.

Charlie Dalin possédait 157 milles d'avance sur Sébastien Simon et 328 sur Yoann Richomme. Le leader depuis une semaine a passé lundi après-midi le Cap Leeuwin, porte d'entrée dans l'Océan Pacifique, mais ses poursuivants continuent de refaire petit à petit leur retard. Le skipper normand a en effet été le plus lent de la flotte sur les dernières 24 heures, a souligné l'organisation.