Ce samedi, Loubna Freih et Mélanie Corthay partent de Vienne, direction Monaco. En 60 jours, elles vont traverser les Alpes en vélo, en ski ou à pied. Le but: alerter sur la fonte des glaciers.

Sophie Pelka, Loubna Freih et Mélanie Corthay (de gauche à droite) vont traverser les Alpes dès samedi. Photo: Laurent BLEUZE

Matthias Davet Journaliste Blick

Nous sommes la veille du départ pour Vienne ce mercredi. En plein dans leurs paquets, Sophie Pelka, Loubna Freih et Mélanie Corthay prennent trente minutes pour se poser et discuter avec nous. Les deux dernières vont, dès ce samedi, parcourir 2000 kilomètres entre Vienne et Monaco, pour traverser les Alpes et mettre en garde contre la fonte des glaciers. Sophie Pelka, Team Manager, va quand même rejoindre ses amies lors de 30 des 60 jours d'expédition.

Un projet que les trois amies mettent au point depuis des mois, voire des années. «On a toujours aimé être le plus haut possible, explique Loubna Freih à propos de la genèse. Au départ, c'est surtout un rêve, mêlé à de la curiosité.» Car, lorsqu'elles font des sorties ensemble, elles demandent souvent des indications sur les différents massifs à Mélanie Corthay, la guide de montagne de l'équipe. «Un jour, on s'est dit: 'Pourquoi on ne traverserait pas toutes les Alpes?'» Depuis six mois, les trois femmes travaillent donc d'arrache-pied sur leur projet.

Une équipe composée de femmes

«Mélanie a dit oui très vite, même pour la partie sur le vélo», rigole Loubna Freih. Mélanie Corthay, plus à l'aise sur les skis que sur une selle, confirme. «Je risque d'avoir mal aux fesses mais ça va aller, sourit la guide de montagne. Je vais me mettre derrière Loubna et gagner en aspiration.» Quant à Sophie, elle précise que «quand Loubna veut quelque chose, elle va de l'avant».

C'est Mélanie Corthay (à gauche) qui a tracé le parcours. Photo: Laurent BLEUZE

C'est donc cette équipe de trois motivées qui ont mis sur pied leur itinéraire. Rapidement, elles ont été rejointes par d'autres personnes. L'un dans l'autre, ce projet s'est relevé être finalement composé uniquement de femmes. «Ce n'est pas une décision de notre part, précise Loubna Freih. C'est simplement que, pour les athlètes par exemple, on est allées vers celles qu'on connaît bien et qui se révèlent être des femmes.» D'ailleurs, si la majorité des gens impliqués sont de sexe féminin, il y a aussi des hommes dans leur équipe: le météorologue et des guides dans la cellule de crise. «On n'a pas voulu faire passer un message particulier, ajoute Sophie Pelka. Tout part de cette amitié forte. Et finalement, c'est magique de ce dire qu'on va partager cette aventure un peu particulière entre femmes.»

Car, en plus des trois femmes à l'origine du projet, de nombreuses athlètes vont se joindre à elles sur le parcours. Pêle-mêle on retrouve, entre autres, la cycliste Nathalie Monnier, la freerideuse Géraldine Fassnacht, la coureuse Maude Mathys, l'aventurière Annika Horn ou la rameuse Frédérique Rol. «Elles ont toutes dit oui tout de suite, s'étonne presque Loubna Freih. Elles vont même prendre des sacs plus gros pour nous amener des choses. J'ai l'impression que par leurs réponses, il y a une volonté de passer à l'action.»

Sophie Pelka (à gauche) est la logisticienne du projet. Photo: Laurent BLEUZE

L'action, c'est par rapport au message que cette expédition veut aussi faire passer. Sur le tracé, les aventurières vont traverser 65 glaciers et veulent alerter sur la transformation des Alpes due au réchauffement climatique. Mélanie Corthay, guide de montage depuis de nombreuses années, est la mieux placée pour en parler: «Sur le terrain, c'est effrayant, s'exclame la Valaisanne. Même en hiver, on voit désormais que les glaciers sont amaigris et peu recouverts. On est passé de 2 mètres à 50 centimètres de neige pour les recouvrir. Désormais, il y a des itinéraires qu'on ne peut plus prendre.» Ainsi, les trois femmes ont dû préparer leur route en ayant ça en tête.

Les listes Excel de Sophie Pelka

Un projet qui, si tout va bien, devrait se terminer en mai 2025 à Monaco. Une longue traversée, mais que les trois amies – Sophie Pelka en tête – ont préparé minutieusement. «Elle s'occupe de la logistique et a créé beaucoup de listes Excel», sourit Loubna Freih. Concrètement, 12 sacs ont été préparés et ceux-ci vont être changés sur le parcours, soit grâce aux athlètes qui les rejoignent sur place, soit grâce à Sophie Pelka elle-même. «S'il le faut, on va même renvoyer des colis par la Poste», prévient Loubna Freih. Et concernant leurs nuits, les aventurières vont alterner entre cabanes et gîtes.

La dernière question qui nous préoccupe, vu que tout a l'air d'être réglé comme du papier à musique, concerne la cohabitation. «Ça va aller. Dans la montagne il y a assez de place. Et la corde fait 30 mètres de long», sourit Mélanie Corthay. Loubna Freih, qui va partager 60 jours avec son amie, ne s'inquiète pas non plus. «On a déjà eu quelques accrocs par le passé, avoue-t-elle. Mais on sait exactement comme l'autre fonctionne et ça ne dure jamais très longtemps. Il se peut qu'on reste parfois silencieuse un petit moment mais, en montagne, c'est bien aussi. Ça peut durer quelques heures.» Un détail presque sur deux mois d'expédition.