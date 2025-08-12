Le perchiste Armand Duplantis bat encore son record du monde

Le Suédois Armand Duplantis, double champion olympique du saut à la perche, a une nouvelle fois amélioré son record du monde d'un centimètre, le portant à 6,29 mètres, mardi en début de soirée à Budapest.

Armand Duplantis a battu sa propre meilleure marque. Photo: ATTILA KISBENEDEK

AFP Agence France-Presse

À 25 ans, «Mondo» Duplantis a battu pour la 13e fois le record du monde, la troisième en 2025 après Clermont-Ferrand (6,27 m) en février et Stockholm (6,28 m) chez lui le 15 juin. Mardi, il a franchi la barre à 6,29 m à son deuxième essai.

Depuis sa performance à Stockholm, il avait enchaîné trois succès à six mètres et plus (6,13 m à Ostrava en République tchèque, 6,00 m à Eugene en Oregon et 6,05 m à Monaco). Armand Duplantis a signé un 33e concours victorieux, depuis sa quatrième place à Monaco le 21 juillet 2021.

Mardi, il a assuré la victoire en franchissant une barre de 6,11 mètres à son premier essai. Il a devancé le Grec Emmanouil Karalis (6,02) et l'Australien Kurtis Marschall (5,83 m).

À sa deuxième tentative à 6,29 m, Duplantis a touché la barre avec une jambe et le ventre, mais elle est restée sur les taquets et le saut a été validé. Duplantis s'avance évidemment comme favori pour un troisième titre mondial consécutif en extérieur, dans un mois à Tokyo (13-21 septembre).