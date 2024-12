Une Vuelta originale en 2025 pour ses 90 ans

Le parcours de la prochaine Vuelta a été dévoilé. Photo: JAVIER LIZON

ATS Agence télégraphique suisse

On savait depuis début décembre que cette 90e édition de la Vuelta allait s'élancer de la région italienne du Piémont qui accueillera les trois premières étapes dans leur intégralité à partir du 23 août. On connait désormais la suite du parcours, présenté jeudi soir au Palacio Municipal IFEMA à Madrid, et il réserve quelques originalités.

Après l'Italie, le peloton fera une courte halte d'un jour en France, en escaladant les cols de Montgenèvre et du Lautaret, bien connus par le Tour de France, avant de descendre vers Voiron, ville de 20'000 habitants dans l'Isère qui deviendra la 15e cité française de l'histoire à accueillir une étape de la Vuelta.

Transferts décriés

Les coureurs vont ensuite monter dans un avion pour se diriger vers l'Espagne - des transferts de plus en plus décriés pour leur empreinte carbone - afin de disputer dès le lendemain la 5e étape, un contre-la-montre par équipes de 20 kilomètres à Figueres, ville connue pour abriter le musée Salvador Dali. Cet exercice collectif, très spectaculaire, est devenu rare sur les grands Tours.

Le lendemain, place à la première grande étape de montagne qui arrivera à Andorre, quatrième État traversé par la Vuelta en 2025.

Pour ses 90 ans, le Tour d'Espagne veut «rendre hommage à la tradition en incluant quelques cols qui ont marqué son histoire», comme Morredero, Cerler ou Valdezcaray, note son directeur Javier Guillen.

Les organisateurs font du pied à Tadej Pogacar

Des ascensions plus récentes, mais déjà cultes, font également partie du menu, dont l'effrayant Angliru, une des ascensions les plus difficiles au monde, qui attendra les coureurs lors de la 13e étape, la plus longue de l'édition 2025. Au total, cinq étapes de haute montagne et six de moyenne montagne sont au programme.

A quatre jours de la fin, Valladolid, la ville qui a accueilli l'arrivée de la 1re étape de la première Vuelta en 1935, accueillera un contre-la-montre individuel potentiellement décisif. Sachant qu'une ultime étape de montagne jusqu'au Bola del Mundo est prévue pour la veille de l'arrivée finale à Madrid le 14 septembre.

Les organisateurs espèrent que ce tracé plaira à Tadej Pogacar. Le Slovène, troisième en 2019 pour sa première et seule participation, a dit qu'il attendrait les parcours de la Vuelta et du Tour d'Italie, dévoilé en janvier, pour décider lequel de ces deux grands Tours il disputera en 2025 à côté de l'incontournable Tour de France.