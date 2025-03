Une bagarre et sept expulsions lors du match entre Minnesota et Detroit

La rencontre entre Minnesota et Detroit a tourné au pugilat. Photo: Abbie Parr

ATS Agence télégraphique suisse

Une importante mêlée a mené à sept expulsions lors du match NBA entre les Minnesota Timberwolves et les Detroit Pistons dimanche. Les Timberwolves ont finalement remporté la partie 123-104. En début de deuxième quart-temps, une bagarre a éclaté au Target Center de Minneapolis lorsque l'intérieur des Wolves Naz Reid a exprimé auprès de Ron Holland son mécontentement après une faute de ce dernier.

Reid a pointé Holland du doigt avec énervement avant que Donte DiVincenzo et Holland ne s'attrapent, pour une mêlée qui a rapidement grossi avec des joueurs des deux équipes s'entrechoquant au niveau de spectateurs présents au bord du parquet.

«On peut dire qu'on l'a vu venir»

Après une minute les esprits ont fini par se calmer et les arbitres ont pris des sanctions en expulsant sept personnes: les joueurs DiVincenzo et Reid (Minnesota), Marcus Sasser, Isaiah Stewart et Holland (Detroit), ainsi que l'entraîneur des Pistons J.B. Bickerstaff et l'assistant des Wolves Pablo Prigioni.

D'après plusieurs médias un enfant faisait partie des spectateurs ensevelis dans le chaos. Ce jeune fan a reçu par la suite un maillot de Naz Reid des mains de l'ex-star du baseball Alex Rodriguez, copropriétaire des Wolves. «Je trouvais avant l'incident que le match était trop physique, a commenté le coach des Wolves Chris Finch. On peut dire qu'on l'a vu venir.»

Bickerstaff, exclu, a lui déclaré qu'il était «dans le même bateau que [s]es joueurs». «Leur assistant coach a dit certaines choses. On se défend les uns les autres, je ne laisse pas mes joueurs se faire insulter (...). Je ne pense pas avoir franchi la ligne rouge et envenimé la situation, mais je comprends la position des arbitres», a-t-il déclaré.