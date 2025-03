La NBA va «explorer» la création d'une ligue en Europe

La NBA et la FIBA envisagent de créer une ligue professionnelle en Europe. Adam Silver, patron de la NBA, a annoncé l'exploration de ce projet lors d'une conférence de presse à New York. Le format prévu comprendrait 12 franchises permanentes et 4 équipes changeantes.

La NBA envisage une ligue avec 12 franchises permanentes, non tributaires de leurs résultats sportifs, et 4 membres susceptibles de changer chaque année Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

La NBA va «explorer» la création d'une ligue professionnelle en Europe avec la Fédération internationale de basket (Fiba) comme partenaire, a annoncé jeudi son patron (commissionner) Adam Silver.

«Ce n'est pas une discussion nouvelle», a expliqué le dirigeant lors d'une conférence de presse à New York, rappelant que le sujet était sur la table depuis des décennies, «mais nous pensons que le moment est venu de passer à l'étape suivante».

Adam Silver a indiqué qu'en l'état des réflexions, la NBA envisage une ligue avec 12 franchises permanentes, non tributaires de leurs résultats sportifs, et 4 membres susceptibles de changer chaque année. «Mais ceci pourrait changer» au fil des travaux de préparation, a prévenu le commissioner.

Concurrence pour l'Euroligue

Adam Silver et le secrétaire général de la FIFA, Andreas Zagklis, présent à la conférence de presse, se sont refusés à détailler plus avant le projet, le premier assurant que «rien n'a encore été décidé». Cette ligue pourrait constituer un concurrent dangereux pour l'Euroligue, aujourd'hui considérée comme le deuxième meilleur championnat au monde.

Interrogés quant à des pourparlers avec l'Euroligue, Andreas Zagklis a déclaré que c'était «notre mission que d'avoir des contacts avec les clubs», sans plus de précision.

Adam Silver a déclaré que le fait de parler d'"exploration» et non de la création d'une ligue était lié au fait que «nous (voulions) avoir des conversations ouvertes et directes avec les parties prenantes et pas de discussions secrètes».

Plusieurs clubs sondés

Selon plusieurs médias, PSG, Manchester City, Arsenal, Real Madrid et Fenerbahçe ont sondés par la NBA pour intégrer la future ligue. «QSI a été approché concernant une franchise de basketball à Paris, pour laquelle nous avons exprimé un intérêt», a déclaré un porte-parole du PSG à l'AFP.

Selon le site spécialisé Sportico, le ticket d'entrée pour la création d'une franchise pourrait être fixé à au moins 500 millions de dollars. Les nouvelles franchises seraient chacune contrôlées à 50% par la NBA et pour moitié par d'autres investisseurs.