Bill Belichick, légende de la NFL est amoureux. A 72 ans, rien d'inhabituel. Sauf que sa nouvelle petite amie est 48 ans moins âgée que lui et est même plus jeune que ses trois enfants! Le couple pense déjà au mariage.

Cette légende du foot US est en couple avec une femme 48 ans plus jeune!

Bill Belichick a toutes les raisons de rayonner. Photo: IMAGO/USA TODAY Network 1/6

Bill Belichick est au septième ciel! L'icône de la NFL, âgé de 72 ans, vient de tomber amoureux. Sa petite amie s'appelle Jordon Hudson, elle est pom-pom girl et n'a que 24 ans. La différence d'âge considérable de 48 ans ne les dérange visiblement pas. Jordon Hudson poste même les premières photos communes sur Instagram. Ils rayonnent de bonheur face à l'objectif et se regardent avec amour.

Selon les médias, ils se sont rencontrés en 2021 sur un vol entre Boston et la Floride. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone et sont restés en contact. Ce n'est qu'avec le temps qu'ils sont devenus plus que des amis. Fait explosif: lorsqu'ils se sont rencontrés, Bill Belichick était encore en couple avec la présentatrice Linda Holliday (61 ans). Leur relation s'est rompue en 2023, après 16 ans.

Auparavant, il avait été marié à Debby Clarke Belichick de 1977 à 2006. Ils ont trois enfants - tous plus âgés que sa nouvelle petite amie.

Le plus grand entraîneur de l'histoire de la NFL

Jordon Hudson lui aurait rendu visite en secret au stade pour le soutenir, lui et les New England Patriots, pendant les saisons 2022 et 2023. De son côté, il a été aperçu vers le mois de mars de cette année lors d'une compétition de pom-pom girls organisée par sa petite amie. Les deux sont tellement amoureux qu'ils n'excluent pas de se marier.

Bill Belichick est l'entraîneur de la NFL le plus célèbre de tous les temps. Avec les New England Patriots et le quarterback vedette Tom Brady, il a remporté six Super Bowls. En outre, il a remporté deux Super Bowl en tant qu'entraîneur-assistant des New York Giants. Il a entraîné les Patriots pendant 23 ans avant de quitter son poste en janvier de cette année.