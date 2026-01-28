Vendredi, le Fribourgeois Vincent Yerly va vivre un tout grand moment à Paris. Déjà champion du monde amateur, il va disputer son premier combat MMA professionnel contre le Français, Mathieu Abbe.

Blick Sport

Vendredi soir (20h30), un Suisse va faire ses premiers pas chez les professionnels en MMA. Et son histoire n'est pas banale Vincent Yerly, 23 ans, Fribourgeois, a carrément déjà gagné un combat bien plus important que celui qui l’attend sur la cage de l’ARES Fighting Championship. Celui contre la mort.

En 2023, le jeune homme a survécu à une rupture d’anévrisme, un accident potentiellement fatal. Rideau? Non. Yerly s’est relevé. Mieux: il est revenu. Un surnom s’est imposé tout seul, ou presque: «The Revenant». Celui qui revient d’entre les morts. Celui qui refuse de disparaître.

Derrière ce storytelling presque trop parfait pour être vrai, il y a un athlète formé à la dure école de la lutte suisse. Un socle solide, terrien, qui colle à sa manière de combattre: avancer, imposer, épuiser. Mais Vincent Yerly n’a pas juste transposé sa force dans une autre discipline. Il s’est construit un arsenal complet, dans ce sport à contact intégral qui mélange boxe, muay thaï, lutte et jiu-jitsu brésilien.

Les traces de Volkan Özdemir

À l’automne 2025, il a frappé un grand coup en remportant les championnats du monde amateurs de MMA à Tbilissi (Géorgie), chez les moins de 93 kg. Ce jour-là, Vincent Yerly n’est pas là pour «voir ce que ça donne». Il est là pour bousculer l’ordre établi et, pourquoi pas, suivre les traces de Volkan Özdemir, un autre lutteur fribourgeois de MMA qui évolue dans la prestigieuse UFC.

Vendredi, Vincent Yerly change de planète est entre dans celle du professionnalisme, du vrai. Là où les coups font mal, où la cage ne pardonne rien, et où les promesses ne valent rien sans victoire. Son premier test est attendu à 20h30 et sera diffusé en direct sur Canal+ (C+SPORT360). Et si le MMA suisse cherche un nouveau visage à suivre, il se pourrait bien qu’il l’ait déjà trouvé.