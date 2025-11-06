Joueur des Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland est décédé. Le club a annoncé la triste nouvelle ce jeudi matin. Il avait eu 24 ans cet été.

Décès d'un joueur de NFL à l'âge de 24 ans

Décès d'un joueur de NFL à l'âge de 24 ans

Marshawn Kneeland est décédé à l'âge de 24 ans. Photo: IMAGO/Icon Sportswire

Blick Sport

Le monde du football américain est en deuil. Ce jeudi, les Cowboys de Dallas ont annoncé le décès de leur joueur Marshawn Kneeland, à l'âge de 24 ans. Drafté au deuxième tour en 2024, le No 94 était encore sur le terrain lundi, pour la rencontre face aux Cardinals de l'Arizona, et avait même inscrit un touchdown.

«C’est avec une immense tristesse que les Dallas Cowboys annoncent le décès tragique de Marshawn Kneeland ce matin. Marshawn était un coéquipier et un membre très apprécié de notre organisation. Toutes nos pensées et nos prières accompagnent sa compagne Catalina et sa famille», peut-on lire sur le compte X de la franchise texane.

Pour le moment, la cause du décès n'a pas encore été révélée.