Roland Fischnaller est couronné champion du monde de slalom géant parallèle. Après une année difficile, ce triomphe est d'autant plus émouvant pour lui.

Décès, mariage - et maintenant champion du monde à 44 ans

1/7 Roland Fischnaller peut exulter, il est champion du monde. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Le snowboardeur Roland Fischnaller écrit un conte de fées bien particulier lors des Championnats du monde à St-Moritz (GR). À 44 ans, l’Italien est sacré champion du monde de slalom géant parallèle. C’est son deuxième titre, après celui obtenu en 2015 (en slalom parallèle).

Un succès qui intervient après une année émotionnellement très éprouvante. En janvier 2024, son beau-frère Heiner est décédé dans un tragique accident d’hélicoptère. Quelques mois après ce coup du sort, l’émotion est à son comble puisqu'en juillet, Fischnaller épouse sa partenaire de longue date, Elisabeth. Le couple a trois enfants. «Un tel jour me donne toujours la force de tout donner pour les deux années à venir», déclare-t-il, cité par Sportnews.bz.

Première victoire en Coupe du monde depuis deux ans

Deux ans: c’est le temps qu’il souhaite encore rester en compétition. Pour Fischnaller, c’était clair dès le début de la saison puisque son grand objectif est de participer au Jeux olympiques 2026 à Milan et Cortina.

Lorsqu’il entame sa 27e saison de Coupe du monde en novembre, il ne se doute pas que le destin va frapper à nouveau. En décembre, sa maman Martha décède. Il doit une nouvelle fois faire face au deuil, se reconstruire. Et, quelques semaines plus tard, il craint de devoir renoncer aux Mondiaux: en février encore, il semble devoir laisser sa place à quatre collègues de la puissante équipe italienne. Mais Fischnaller fait parler toute son expérience et décroche une deuxième place, puis fête sa première victoire depuis deux ans, son 23e succès en Coupe du monde.

Une victoire dédiée à sa famille

Grâce à ces performances, il grimpe à la quatrième place du classement italien et obtient son ticket pour St-Moritz. C’est là qu’il réalise son grand triomphe. «Maman et Heiner ont certainement contribué à ce que ça marche», dit-il, les larmes aux yeux, à la RAI Tyrol du Sud.

«Au départ, j’ai pensé à eux, et j’y ai puisé la force nécessaire.»

À l’arrivée, ce sont ses enfants qui sont parmi les premiers à le féliciter. Il avait dit à sa femme de venir les encourager à St-Moritz: «Car aux championnats du monde, on ne me verra plus en tant qu’athlète», explique-t-il à Sportnews.bz. C’est à eux qu’il dédie cette médaille d’or, après une année aussi difficile. Il les remercie pour leur soutien, lors de l’interview des médaillés.

Une fin de carrière en apothéose?

Désormais, l'Italien possède sept médailles de championnat du monde, ainsi qu’un grand et six petits globes de cristal. Il ne lui manque plus qu’une médaille olympique – il avait terminé quatrième en 2022.

L’année prochaine, ce sera-t-elle la bonne? Ce serait une fin heureuse, presque trop belle, pour couronner la carrière hors du commun de Roland Fischnaller.