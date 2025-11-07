DE
Le combat de Michel Mulder
Champion olympique, il a été opéré d'une tumeur au cerveau

Michel Mulder a été double médaillé lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014. L'ancien patineur de vitesse fait désormais face à un autre combat, contre la maladie.
Michel Mulder a dû se faire opérer.
Photo: imago/Pro Shots
Michel Mulder a sans doute vaincu le plus beau moment de sa carrière à l'hiver 2014. Engagé en patinage artistique aux Jeux olympiques de Sotchi, le Néerlandais a décroché l'or sur 500 m. Lors de cette même compétition, il a également obtenu le bronze sur le 1000 m. Autant dire qu'il y a 11 ans, Michel Mulder était à son meilleur niveau.

Désormais, l'ancien athlète doit faire face à un autre combat. Son adversaire: une tumeur au cerveau. Il y a deux ans, l'athlète de 39 ans a reçu la mauvaise nouvelle, mais ne présentait aucun symptôme. C'est avec l'apparition de ces derniers qu'il a été opéré, à la fin du mois d'octobre. 

«L’opération a été un succès, mais se réveiller de l’anesthésie sans savoir ce qui s’est passé est l’une des pires sensations que l’on puisse éprouver», a-t-il écrit sur son compte Instagram. De plus, un risque réel de paralysie du visage existait. «Je ne sens rien au niveau du visage. C'est formidable de pouvoir sourire, fermer les yeux, hausser les sourcils ou montrer mes dents», rassure-t-il.

Désormais, place à la convalescence pour lui.

