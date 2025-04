1/8 Impossible de faire mieux: Ryan Regez (à droite) et Fanny Smith ont remporté l'or en individuel et en équipe. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

Qui a brillé et qui a déçu lors des Mondiaux de freestyle à Saint-Moritz? Blick fait le bilan!

Ils nous ont vraiment fait plaisir

Fanny Smith et Ryan Regez: trois courses de skicross, trois médailles d'or pour la Suisse. Quel exploit! Chez les hommes, Ryan Regez a vécu un véritable conte de fées. Encore tiraillé par l'idée de prendre sa retraite en début de saison, le champion olympique peut désormais ajouter un titre de champion du monde à son palmarès. Chez les dames, malgré un parcours peu adapté à ses qualités, Fanny Smith a su imposer sa loi. La Vaudoise a triomphé avant d’enchaîner, dès le lendemain, avec une victoire en équipe aux côtés de Ryan Regez.

Noé Roth et Pirmin Werner: Les attentes étaient immenses pour les deux spécialistes de l'aerial. Après leurs performances dominantes, tout le monde espérait une médaille en individuel. Ils en ont finalement décroché deux: Pirmin Werner en bronze, Noé Roth en or, avec une maîtrise éclatante. En équipe, ils ont brillé aux côtés de Lina Kozomara. À seulement 19 ans et sans expérience à ce niveau, la jeune Suissesse a répondu présente. Ensemble, ils ont décroché une magnifique médaille de bronze.

Mathilde Gremaud: Blessée juste avant les Mondiaux, Mathilde Gremaud a pourtant réussi l’exploit de décrocher le titre de championne du monde en slopestyle. Avec un run spectaculaire, elle a conquis à la fois le public et le jury. En revanche, la Fribourgeoise a connu une déception en big air, où elle n’a pas réussi à se qualifier pour la finale.

Sarah Höfflin: Avec sa médaille d’argent en big air, la championne olympique 2018 a comblé le dernier vide de son palmarès. Sous les projecteurs du samedi soir, Sarah Höfflin a décroché sa toute première médaille mondiale. Son dernier saut aurait même pu lui offrir l’or, mais un atterrissage mal maîtrisé l’a privée d’un exploit retentissant.

Sina Siegenthaler et Valerio Jud:Quelles montagnes russes émotionnelles pour Sina Siegenthaler! Lors de l’épreuve individuelle, la snowboardeuse de cross a chuté avec sa coéquipière et colocataire Noémie Wiedmer (17 ans), laissant échapper une médaille. Mais le lendemain, portée par la rage de vaincre, elle réalise l’impensable: à plusieurs reprises, elle comble le retard de son partenaire Valerio Jud. À l’arrivée, les deux exultent en décrochant le bronze – un véritable exploit.

Ils n'ont pas été à la hauteur des attentes

Andri Ragettli:Avant les Mondiaux, la figure de proue grisonne affichait ses ambitions : il voulait devenir champion du monde. Rien n’a été laissé au hasard, au point que Ragettli a même influencé la conception du parcours de slopestyle. Pourtant, malgré ses efforts, il doit se contenter d’une frustrante quatrième place, une énorme déception pour l’un des grands espoirs suisses. Une semaine plus tard, il échoue également en big air.

Julie Zogg: Pour ses derniers Mondiaux, la tenante du titre voulait marquer les esprits. Elle est même allée jusqu’à engager son propre serviceman. Mais cette fois, la cheffe de file du snowboard suisse est repartie les mains vides. En slalom parallèle, elle s’arrête en quarts de finale. En slalom géant, elle termine cinquième. Quant à l’épreuve par équipe, le duo suisse est disqualifié après une erreur de parcours.

Les spectateurs:Environ 100 000 personnes ont profité de l’entrée gratuite pour assister aux compétitions. Mais là où un billet était nécessaire, seuls 15 000 ont trouvé preneur – un chiffre décevant. La météo capricieuse du premier week-end a perturbé le programme, générant des coûts supplémentaires, notamment pour l’enneigement. Par ailleurs, plus d’athlètes et d’accompagnateurs que prévu ont fait le déplacement, alourdissant encore la facture. Résultat: un déficit attendu de deux millions de francs, selon la SRF. Reste à savoir qui en assumera la charge.