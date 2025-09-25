La marathonienne Shewarge Alene décède subitement

L'athlète éthiopienne Shewarge Alene, gagnante du marathon de Stockholm en mai, est décédée à 30 ans. Elle a succombé à un malaise survenu lors d'un entraînement, laissant le monde de l'athlétisme en deuil.

Photo: IMAGO/Bildbyran

Blick Sport

L'athlétisme éthiopien est en deuil. Shewarge Alene, talentueuse marathonienne de 30 ans, est décédée subitement, rapportent nos confrères de 20 Minutes. La coureuse s'était illustrée il y a moins de quatre mois en remportant le marathon de Stockholm. Selon les informations fournies par les organisateurs du marathon, Shewarge Alene a été victime d'un malaise lors d'un entraînement et n'a pas survécu malgré son transfert à l'hôpital.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette triste nouvelle a secoué le monde de l'athlétisme, en particulier en Éthiopie, son pays natal. Le 31 mai dernier, Alene avait franchi la ligne d'arrivée du marathon de Stockholm en 2h30'38, s'imposant dans la catégorie féminine. Son record personnel de 2h27'26 la plaçait parmi l'élite des marathoniennes de sa génération, soulignant son potentiel exceptionnel.

Les réactions à son décès ont été nombreuses et émues. Une coéquipière de son groupe d'entraînement à Addis-Abeba a partagé son chagrin: «Shewarge était une athlète déterminée, mais aussi une amie généreuse, toujours prête à encourager les autres.» Un entraîneur éthiopien a également rendu hommage à la défunte athlète, déclarant: «Nous perdons non seulement une grande coureuse, mais aussi un exemple pour les jeunes filles de son pays.» La communauté internationale de l'athlétisme s'est également manifestée. De nombreux coureurs africains et européens ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, saluant une «source d'inspiration» et une «battante exceptionnelle».



