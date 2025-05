L’étape du Giro a failli virer au drame ce jeudi: sur une longue ligne droite, les échappés Taco van der Hoorn et Enzo Paleni ont été brusquement freinés par deux manifestants pro-palestiniens – un homme et une femme – surgis sur la chaussée.

L’Australien Kaden Groves a remporté la 6e et plus longue étape du Giro d’Italia 2025 à Naples, en s’imposant au sprint. Mais cette journée a surtout été marquée par une énorme chute collective et une neutralisation de l’étape. Tous les coureurs ont finalement été classés dans le même temps.

À environ 70 kilomètres de l’arrivée, la moitié du peloton est tombée au sol. L’Australien Jai Hindley, vainqueur du Giro en 2022 et coéquipier clé de Primoz Roglic, a été le premier à chuter sur une ligne droite. Un crachin soudain a rendu la route poussiéreuse extrêmement glissante, et sa roue avant est partie sans prévenir.

La course a alors été provisoirement arrêtée et neutralisée. Après discussions avec les coureurs, le jury a décidé de ne distribuer ni points ni bonifications. Tous les participants ont été crédités du même temps que celui affiché au moment de l'incident.

Mais cette décision ne profite guère à Hindley, évacué en ambulance. Mads Pedersen, porteur du maillot rose, a également été impliqué dans la chute, mais a pu repartir. Très prudent, le Danois a renoncé à disputer le sprint, laissant de côté un éventuel quatrième succès d’étape.

Moment de tension en fin d’étape

À quelques kilomètres de l’arrivée, l’étape a failli virer au drame: sur une longue ligne droite, les échappés Taco van der Hoorn et Enzo Paleni ont été brusquement pris pour cible par deux manifestants pro-palestiniens – un homme et une femme – surgis sur la chaussée. Agitant un keffieh et tendant un ruban à hauteur de tête devant les coureurs lancés à pleine vitesse, ils ont mis les deux hommes en grand danger.

Van der Hoorn et Paleni ont réussi à éviter la chute, mais leur tentative d’échappée a pris fin dans la foulée. Les deux intrus ont été rapidement maîtrisés.

Après trois arrivées au sprint consécutives, le peloton s’attaque vendredi à la 7e étape, avec l’une des rares arrivées au sommet de ce Giro. Les 12,6 derniers kilomètres mènent à Marsia, avec un final raide qui offrira une première occasion sérieuse aux favoris du classement général de se démarquer.