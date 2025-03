Tiger Woods et Vanessa Trump sont en couple.

AFP Agence France-Presse

Tiger Woods a confirmé dimanche sur les réseaux sociaux être en couple avec l'ancienne belle-fille de Donald Trump, grand amateur de golf. Connu pour ne pas s'étendre sur sa vie privée, Woods a déclaré dans un inhabituel message sur X avoir une relation avec Vanessa Trump, l'ex-femme de Donald Trump Jr.

«L'amour est dans l'air et la vie est meilleure avec toi à mes côtés», a-t-il écrit dans un message sur X, accompagné de deux photos de Vanessa Trump et lui. Cette déclaration confirme des rumeurs que la presse people colportait depuis des semaines. Vanessa Trump, qui a divorcé de Donald Trump Jr. en 2018 après treize ans de mariage, a posté une photo d'elle et de Tiger Woods sur Instagram, confirmant également sa relation avec la superstar du golf.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette annonce de Tiger Woods, décoré par Donald Trump en 2019 et présent à la Maison Blanche en février dernier pour une réception, aurait autrefois été impensable, lui qui a renommé son yacht «Privacy» ("Vie privée"). La vie privée du golfeur avait déjà été exposée au grand public après la révélation en 2009 de ses nombreuses infidélités qui ont créé un scandale retentissant dont s'est délecté la presse people. A la suite de celles-ci, il s'est séparé de sa femme, la mannequin suédoise Elin Nordegren, avec qui il a deux enfants.