Florence Baverel-Robert a remporté une médaille d'or en biathlon lors des Jeux olympiques de Turin, en 2006. Vingt ans plus tard, la Française travaille dans un foyer pour des jeunes migrants, à Lausanne.

Blick Sport

Florence Baverel-Robert était entré dans l'histoire du biathlon français voilà 20 ans, lors des Jeux olympiques de Turin. La biathlète, âgée de 31 ans à l'époque, était devenue la première femme tricolore à obtenir une médaille d'or en individuel, s'offrant l'or sur le sprint. En Italie, elle avait même remporté le bronze lors du relais avec l'équipe de France. Une belle édition des Jeux pour elle.

Vingt ans plus tard, le média «Ouest-France» l'a retrouvée, pour un grand entretien. Une interview dans laquelle on apprend que Florence Baverel-Robert travaille désormais en Suisse. Éducatrice spécialisée, elle est dans un foyer de jeunes migrants isolés et non accompagnés à Lausanne. «J’avais un diplôme d’éducatrice sportive et j’ai commencé comme ça, d’abord dans un centre pour des jeunes délinquants. Et puis de fil en aiguille, par des connaissances, je suis partie en Suisse», détaille Florence Baverel-Robert.

La Française explique que, dans son foyer, les jeunes «viennent souvent d’Afrique, d’Érythrée, d’Éthiopie, mais aussi d’Afghanistan ou quelques-uns d’Ukraine». Florence Baverel-Robert fait le voyage depuis Pontarlier, à la frontière avec le canton de Neuchâtel, pour se rendre sur son lieu de travail. «C’est à un rythme parfois particulier, car je travaille parfois jusqu’à 23 heures le soir. Mais j’aime beaucoup ce que je fais», ajoute-t-elle à «Ouest-France».