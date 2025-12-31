29 janvier: Tobias Eder (26 ans)
L'international allemand est mort d'un cancer à seulement 26 ans.
14 décembre: Paul Gagné (63 ans)
Le Canadien a joué en Suisse pour Bienne, Olten et les ZSC Lions. Il a succombé à un cancer.
15 décembre: Josef Horesovsky (79 ans)
Le Tchécoslovaque est devenu champion du monde en 1972. Le défenseur a remporté l'argent olympique en 1968 et le bronze en 1972.
16 février: Fritz Scherer (85 ans).
Le Bayern Munich a multiplié les titres durant son mandat de président.
15 mars: Doris Fitschen (56 ans)
La pionnière du football allemand a remporté quatre fois l'Euro.
10 avril: Leo Beenhakker (82 ans)
Le légendaire entraîneur néerlandais a entraîné GC en 1992/93.
20 avril: Werner Lorant (76 ans)
Le nom de cet entraîneur de football allemand est avant tout étroitement lié à un club: Munich 1860.
1er mai: Manolo el del Bombo (76 ans)
Cet Espagnol, de Valence, était probablement le plus célèbre supporter de football au monde.
17 juin: Bernard Lacombe (72 ans)
Deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France de football (255 buts inscrits entre 1970 et 1987), il était devenu conseiller sportif à l'Olympique Lyonnais.
17 juin: Egon Coordes (80 ans)
Il a connu de grands succès en tant qu'entraîneur adjoint avec le Bayern Munich, mais pas en tant qu'entraîneur du FC Lucerne (1998).
3 juillet: Diogo Jota (28 ans)
Le joueur de l'équipe nationale portugaise et star de Liverpool s'est tué dans un accident de voiture.
5 août: Frank Mill (67 ans)
Au début des années 90, il évoluait en attaque au Borussia Dortmund aux côtés de Stéphane Chapuisat.
20 novembre: Dieter Herzog (79 ans)
Le footballeur a fait partie de l'équipe d'Allemagne championne du monde en 1974.
7 décembre: Glen De Boeck (54 ans)
Il a fait partie de l'équipe belge lors des Coupes du monde 1998 et 2002. Il est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale.
18 décembre: Åge Hareide (72 ans)
Le Norvégien était un entraîneur scandinave de légende. Il a entraîné aussi bien la Norvège que le Danemark et l'Islande.
27 février: Boris Spasski (88 ans)
Son duel pour la couronne mondiale en 1972 contre Bobby Fischer est entré dans la légende.
20 mars: Eddie Jordan (76 ans)
L'Irlandais était l'un des chefs d'équipe les plus charismatiques de la Formule 1.
4 mai: Jochen Mass (78 ans)
L'ancien pilote de Formule 1 a gagné au Mans en 1989 pour l'équipe Sauber.
5 novembre: Andrea de Adamich (84 ans)
L'Italien a participé à 31 Grands Prix entre 1968 et 1973.
21 mars: George Foreman (76 ans)
La légende de la boxe américaine a remporté 76 de ses 81 combats professionnels, dont 68 par KO.
15 janvier: Gus Williams (71 ans)
Le basketteur a triomphé en NBA en 1979 avec les Seattle SuperSonics.
23 avril: Steve McMichael (67 ans)
Le joueur de football américain a remporté le Super Bowl en 1986 avec les Chicago Bears.
28 juillet: Ryne Sandberg (65 ans)
Il a passé 16 saisons en Major League Baseball et a été invité à dix reprises au All-Star Game.
17 juillet: Felix Baumgartner (56 ans)
Le controversé sportif de l'extrême autrichien est décédé dans un accident d'avion en Italie.
24 juillet: Hulk Hogan (71 ans)
L'Américain Terrence Gene Bollea - de son vrai nom - était la légende du catch.
28 juille : Laura Dahlmeier (31 ans)
La vedette allemande du biathlon est morte en tentant d'escalader le Laila Peak.
23 décembre: Sivert Guttorm Bakken (27 ans)
Le Norvégien est décédé dans la nuit du 23 décembre. La cause du décès n'est pas encore connue.
1er septembre: Walter Godefroot (82 ans)
Ancien cycliste professionnel belge, puis manager d'équipe, il a fait les gros titres sur le dopage en raison de son activité de directeur sportif de l'équipe Telekom.
18 décembre: Michele Dancelli (83 ans)
L'Italien a remporté onze étapes du Giro et une du Tour de France. Il a également triomphé dans Milan-Sanremo en 1970.
15 septembre: Matteo Franzoso (25 ans)
L'Italien est décédé accidentellement lors d'une course d'entraînement au Chili.
22 septembre: Niki Pilic (86 ans)
Il a mené trois nations à la victoire en Coupe Davis: l'Allemagne, la Croatie et la Serbie.
1er décembre: Nicola Pietrangeli (92 ans)
Avec 120 victoires, il est à ce jour le joueur italien le plus titré de l'histoire de la Coupe Davis.