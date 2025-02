Dominique Aegerter entame sa 20e saison chez les pros

En 2006, un certain Dominique Aegerter a fait sa première apparition en championnat du monde de moto alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Aujourd'hui, le pilote bernois en est déjà à sa 20e saison. Même s'il ne dispute plus de Grand Prix, il reste ambitieux.

Ce week-end, Dominique Aegerter entame sa 20e année au niveau professionnel dans le championnat du monde Superbike. Photo: Getty Images

Matthias Dubach

Tout commence en 2006, lorsque le jeune Dominique Aegerter, âgé de 16 ans, fait ses premières apparitions dans le championnat du monde 125 cm3 de l'époque. Puis les dix années passées en championnat du monde Moto2, avec sa seule victoire en GP en 2014 au Sachsenring. Puis le sauvetage de sa carrière en dehors des Grands Prix en tant que champion du monde MotoE et Supersport – 20 ans avec des milliers de tours sur les circuits du monde entier. Des chutes, des blessures graves, des chapitres tragiques comme le décès de son chef d'équipe et de l'argent perdu, mais aussi des podiums et des triomphes.

La carrière de Dominique Aegerter ne cesse de s'allonger. Une fin de carrière prochaine? Ce n'est pas pour demain. En 2025, le Bernois entamera déjà sa 20e saison au niveau du championnat du monde et déclare à Blick: «De nos jours, il me faut parfois un jour de plus pour récupérer qu'avant. Mais je me sens toujours jeune. Je continuerai à rouler tant que je recevrai du matériel compétitif et que je ne devrai pas apporter mon propre argent.»

Le Bernois veut accélérer comme jamais en cette nouvelle année. En 2025, de préférence à nouveau si fort après l'année 2024 avec la maladie, les problèmes techniques et la grave blessure d'entraînement en moutainbike.

Dernières traces de la grave blessure éliminées

La scène actuelle de Dominique Aegerter en championnat du monde de Superbike n'est peut-être plus aussi grande qu'auparavant en GP. Il entame sa troisième saison dans cette catégorie. La première année a été forte avec deux podiums, la deuxième a été une désillusion. Et la troisième débute ce week-end en Australie. Avant de partir, le Bernois est repassé sous le bistouri pour se faire retirer la pièce en métal de son épaule. «Je suis content. La force est certes assez revenue, mais le métal piquait parfois désagréablement», explique Dominique Aegerter.

Sa Yamaha reste toutefois un gros point d'interrogation. En 2024, le constructeur n'était plus que le numéro 4 parmi cinq fournisseurs de motos. «Il y a eu quelques nouvelles pièces lors des tests, mais la marge de manœuvre est limitée», décrit-il. Mais le Suisse espère tout de même obtenir quelque chose, au moins lors du coup d'envoi de la saison.

Le rêve MotoGP perdure

Sur la piste de Phillip Island, Dominique Aegerter roule généralement vite. Mais cette fois, il doit aussi être rapide dans la pitlane: le championnat du monde débute avec un format spécial fou. Comme les pneus ne tiennent pas sur le nouvel asphalte, un arrêt obligatoire dans les stands est prescrit pour changer les pneus. «Nous nous sommes déjà entraînés à cet arrêt. Celui qui y perd trois ou quatre secondes perd la course aux stands.»

Le fait de n'avoir jamais participé une année à la catégorie reine ultime, le MotoGP, reste une épine dans le pied. Mais cet optimiste permanent déclare: «Je continue à croire en une chance en MotoGP!» La raison : l'année dernière, il s'en est fallu d'un cheveu pour que cela ne se produise. Lorsque le pilote Yamaha Alex Rins s'est blessé en MotoGP, on a cherché un remplaçant en Superbike – le choix s'est porté sur le coéquipier de Dominique Aegerter, Remy Gardner (26 ans), parce qu'il était mieux classé au championnat du monde à ce moment-là. Cette année, le Bernois veut à nouveau inverser cet ordre interne à l'équipe.