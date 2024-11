Marco Odermatt est «de moins en moins nerveux» face à Federer

Marco Odermatt et Roger Federer sont des célébrités de choix pour une publicité de Sunrise. Dans une émission autrichienne, le skieur est revenu sur son entente avec le Bâlois, avouant être un fan de l'ancien numéro un mondial.

Parmi les publicités que vous pouvez voir à la télévision ou en ligne en ce moment, vous êtes certainement tombés sur celle avec Marco Odermatt et Roger Federer. Sunrise a frappé un grand coup en réunissant les deux stars du sport suisse. Dans le spot, les deux champions créent l'agitation dans l'aéroport de Zurich quand leur nom est annoncé parmi le commun des mortels.

Après le début de la Coupe du monde à Sölden le week-end dernier, Marco Odermatt était l'invité de l'émission «Sport and Talk from Hangar-7» sur la chaîne autrichienne ServusTV. Outre la course sur le glacier de Rettenbach, dont le Nidwaldois peut tirer de nombreux résultats positifs malgré son élimination, le skieur a eu l'occasion de revenir sur la publicité avec Roger Federer.

Un fan absolu

«Êtes-vous également fan?» ont demandé nos confrères autrichiens à Marco Odermatt en référence à l'ancien numéro un mondial de l'ATP. «Absolument», a-t-il répondu. Le champion du monde n'a pas caché être un admirateur et être impressionné par Roger Federer.

Mais il a précisé que, plus le temps passait, plus il devenait davantage un proche qu'un fan. «Nous avons appris à nous connaître un peu mieux grâce à quelques tournages et rencontres lors des Sports Awards. Ça va de mieux en mieux, je suis de moins en moins nerveux en le voyant», explique-t-il. «Il est aussi cool que vous l'imaginez. C'est très amusant de travailler avec lui.» Comme quoi, la pub, ça rapproche.