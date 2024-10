Bien que Marco Odermatt ait été éliminé lors du dernier slalom géant de la Coupe du monde... Photo: keystone-sda.ch 1/6

Marcel W. Perren

Pour l'expert allemand du ski Felix Neureuther, le nom du vainqueur du géant masculin sur le glacier de Rettenbach, à Sölden, est déjà connu! Et ce même si la course a lieu dans une semaine...«Pour moi, la seule question qui se pose est de savoir qui sera deuxième derrière Marco Odermatt», a déclaré l'ancien skieur, désormais âgé de 40 ans, qui a remporté 13 victoires en Coupe du monde entre 2010 et 2017. Felix Neureuther argumente: «J'ai vu des vidéos de Marco lors de la préparation de la saison. Il sort des virages qu'il est impossible de faire mieux. On ne peut pas faire mieux que lui en géant».

A Sölden, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, originaire du canton de Nidwald, est invaincu depuis trois ans. Lors du slalom géant final de l'hiver dernier, Marco Odermatt (27 ans, 37 victoires en Coupe du monde) a toutefois été éliminé à Saalbach (Autriche) pour la première fois depuis les championnats du monde de 2021 à Cortina (Italie). En revanche, le Valaisan Loïc Meillard (27 ans) a pu fêter son deuxième triomphe dans la catégorie.

L'entraîneur technique de Swiss Ski Matteo Joris sait donc «que Loïc fait preuve de beaucoup plus de confiance qu'il y a un an». Felix Neureuther ne peut malgré tout pas imaginer que Loïc Meillard puisse être dangereux pour son coéquipier dans des circonstances normales. «Loïc est incontestablement un skieur de génie. Mais pour pouvoir battre Marco Odermatt, il lui manque le gène du tueur».

Le revenant Lucas Braathen a un problème

En revanche, Lucas Braathen (24 ans) a déjà prouvé qu'il n'avait pas besoin d'une défaillance de Marco Odermatt pour pouvoir gagner des slaloms géants de Coupe du monde. A Sölden en 2020, le technicien né à Oslo a triomphé cinq centièmes devant Marco Odermatt. En décembre 2022, Lucas Braathen a remporté le géant d'Alta Badia, tandis que le Nidwaldien a dû se contenter de la troisième place.

Après une année sans compétition, Lucas Braathen fera son retour à Sölden avec les couleurs du Brésil (le pays d'origine de sa mère). Pourquoi Felix Neureuther ne croit-il pas à un retour victorieux? «Lucas partira avec un numéro de dossard supérieur à 30. Je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse finir tout devant avec un numéro aussi élevé».

Le Grison Thomas Tumler (34 ans), qui occupe actuellement la septième place du classement mondial du slalom géant après son podium à Saalbach (3e) et ses quatrièmes places à Aspen (Etats-Unis) et Palisades Tahoe (Etats-Unis), partira lui avec un numéro nettement plus avantageux. Gino Caviezel (32 ans) a également livré régulièrement de bons entraînements durant la préparation de la saison. Sandro Zurbrügg (22 ans) s'est assuré la dernière place de départ suisse pour l'ouverture de la Coupe du monde. L'année dernière à Val d'Isère (France), le skieur de Frutigen a marqué des points d'entrée lors de sa première Coupe du monde en se classant 17e.