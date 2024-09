La polémique enfle! La descente du championnat du monde est-elle trop risquée?

Un trou noir, un mauvais revêtement et des pointes à 90 km/h. Avant et après le contre-la-montre des championnats du monde de l'élite, un passage du parcours a fait l'objet de nombreuses discussions et suscité la polémique. Justifiée?