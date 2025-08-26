Publié: il y a 31 minutes

Les mauvaises prévisions météorologiques pour jeudi soir entraînent une modification du programme du meeting Weltklasse de Zurich.

La météo modifie le programme du Weltklasse

Angelica Moser et ses rivales en découdront finalement mercredi à Zurich. Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Comme l'ont annoncé les organisateurs, le saut à la perche dames est avancé à mercredi et se déroulera donc sur la Sechseläutenplatz, comme le concours masculin.

La championne du monde américaine Katie Moon et la championne d'Europe suisse Angelica Moser prendront notamment part à la compétition à partir de 14h30. La Zurichoise ne sera pas la seule Suissesse en lice dans cette épreuve, pour laquelle Lea Bachmann a été invitée.