1/6 Les routes verglacées de Finlande ont eu des conséquences lors du voyage de retour de l'équipe suisse de saut à ski. Photo: Björn Schneider

Nicola Abt

Le week-end de Coupe du monde à Ruka, en Finlande, restera dans l'histoire du saut à ski comme l'un des plus turbulents. Le vent et la lenteur de la piste d'élan ont fait chuter plusieurs des favoris. Mais la météo a causé bien plus de problèmes en dehors du tremplin. Le voyage de retour de l'équipe suisse autour du quadruple champion olympique Simon Ammann (43 ans) s'est transformé en fiasco.

La série d'incidents a commencé dimanche soir, peu après que tous les bagages aient été rangés dans la navette. Le trajet de Ruka à Rovaniemi devait durer deux heures et demie. Les Suisses y avaient réservé un hébergement.

Mais après quelques minutes seulement, le bus a dû faire une pause forcée - la porte était défectueuse. «Au moins, nous avons pu manger quelque chose», raconte Björn Schneider, responsable de l'équipe de service des sauteurs à ski suisses, qui était encore de bonne humeur à ce moment-là.

Les Suisses ne sont pas arrivés à leur hôtel

Moins d'une heure plus tard, le bus de remplacement est arrivé. Le voyage a continué avec celui-ci - jusqu'à ce que le chauffeur perde le contrôle. «Le bus s'est retrouvé en travers de la route». La pluie et les températures négatives ont transformé la route en patinoire. Une fois le premier choc digéré, le bus s'est déplacé sur le côté et s'est arrêté.

Le chauffeur attendait un véhicule qui devait répandre du sable sur la route. Lorsqu'il est arrivé une heure et demie plus tard, il n'y avait déjà plus de sable. Une autre heure s'est écoulée jusqu'à ce que quelqu'un recouvre la surface glacée de sable et permette ainsi de poursuivre la route.

Les Suisses sont arrivés à Rovaniemi après minuit. Les difficultés du voyage ne devaient cependant pas s'arrêter là. «Comme la route menant à l'hébergement était très étroite et verglacée, le chauffeur du bus ne pouvait pas y passer».

Où est la machine à coudre?

Il les a donc emmenés directement à l'aéroport de Rovaniemi, où ils sont arrivés à 1h30 du matin. Leur vol pour Helsinki (Finlande) a décollé à 5h20. «Je n'ai pas dormi une seconde cette nuit-là». A bout de nerfs, ils ont atterri à Helsinki avec un léger retard. Alors que les athlètes s'envolaient pour Zurich, Björn Schneider prenait l'avion en direction de Francfort (Allemagne).

C'est là que s'est produite le dernier incident. Sur six bagages, un seul est arrivé en Allemagne. «Nous ne savons pas où se trouvent notre machine à coudre, le banc de physiothérapie et les appareils radio». Il ne reste pas beaucoup de temps pour chercher. Dès jeudi, ils s'envoleront pour Wisla (Pologne) pour la prochaine épreuve de Coupe du monde.