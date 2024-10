Jayson Tatum (0) et les Celtics sont favoris à leur propre succession Photo: Charles Krupa

ATS Agence télégraphique suisse

Un 64-18 en saison régulière puis seulement trois défaites lors des play-off: les Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown sont des favoris légitimes à leur propre succession, sous la houlette du jeune coach Joe Mazzulla (36 ans). 83% des patrons de franchises NBA ont pronostiqué un 19e titre pour Boston lors du traditionnel sondage d'avant-saison.

Les bookmakers semblent tabler sur une finale contre Oklahoma City, éliminé en demi-finale de Conférence par Dallas la saison dernière avec en tête de pont leur star Shai Gilgeous-Alexander, candidat au titre de MVP. Mais il est évident que les Texans, finalistes malheureux contre Boston, espèrent bien soulever le trophée Larry O'Brien grâce à leur génial Luka Doncic. Le Slovène peut compter sur Kyrie Irving et désormais sur Klay Thompson, l'ancien compère de Steph Curry à l'adresse incroyable.

Mission périlleuse pour les Suisses

Mais l'impression est qu'à l'Est il y aura deux poids lourds pour contester la suprématie des Celtics: les Knicks et les Sixers. Parce que les New Yorkais sont allés chercher Karl-Anthony Towns de Minnesota pour aider le meneur vedette Jalen Brunson. A Philadelphie, on compte sur l'arrivée de Paul George pour former un «Big Three» avec le meneur Tyrese Maxey et l'intérieur Joël Embiid.

Pour les deux joueurs suisses en lice, atteindre les play-off ne sera pas évident. A Washington, l'heure est à la reconstruction et comme le dit Kyshawn George, «il faut que les joueurs apprennent à grandir ensemble». A Atlanta, Clint Capela attaque sa cinquième saison avec les Hawks. La saison passée, il avait tourné en double-double avec 11,5 points et 10,6 rebonds.

La franchise géorgienne a mis fin à l'expérience Dejaunte Murray en l'envoyant à La Nouvelle-Orléans contre deux choix de première ronde, après avoir eu la chance de pouvoir drafter en premier et de choisir le Français Zaccharie Risacher.