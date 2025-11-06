DE
FR

La Genevoise récompensée
Justine Mettraux nommée navigatrice de l’année

Justine Mettraux, navigatrice genevoise, a été sacrée marin féminine de l'année par World Sailing à Dun Laoghaire, en Irlande.
Publié: 12:40 heures
|
Dernière mise à jour: 12:42 heures
Partager
Écouter
Justine Mettraux a brillé lors du Vendée Globe.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Justine Mettraux a été honorée lors de la cérémonie des récompenses de World Sailing à Dun Laoghaire, en Irlande. La Genevoise a en effet été élue marin féminine de l'année.

Record féminin

La Suissesse avait pris la huitième place du Vendée Globe, étant la première femme à franchir la ligne lors de cette 10e édition de la course. Elle avait aussi battu le record féminin de vitesse pour boucler son tour du monde en 76 jours, 1 heure et 36 minutes.

Le Français Charlie Dalin, vainqueur de ce même Vendée Globe, a lui logiquement reçu le titre de marin de l'année. Il avait lui aussi établi un nouveau record en finissant l'épreuve en 64 jours, 19 heures et 22 minutes. Les récompenses ont été attribuées sur une base combinée des votes du public et d'un panel d'experts, a indiqué World Sailing.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus