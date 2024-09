«Des collègues du Grand Conseil regardaient en livestream»

Simon Strimer

Flurina Rigling peut elle aussi se targuer d'être championne du monde. Photo: keystone-sda.ch

Toutes deux étaient ambitieuses, toutes deux savaient déjà ce que c'était que de remporter l'or aux Mondiaux – et toutes deux l'ont à nouveau fait mardi à domicile. Flurina Rigling et Celine van Till, les deux Suissesses aux histoires de vie très différentes, ont franchi la ligne d'arrivée au bord du lac de Zurich en tant que nouvelles championnes du contre-la-montre.

Le titre dans la catégorie C2 est particulièrement spécial pour Flurina Rigling, qui a grandi et vit toujours à Hedingen (ZH). Un grand événement ne peut guère être plus proche de ses racines. En 2019, alors qu'elle voulait faire le pas vers le sport de compétition de manière ambitieuse, l'entraîneur de l'équipe nationale Daniel Hirs évoquait déjà Zurich 2024. Cela faisait donc cinq ans que ces Mondiaux était dans sa tête – c'est maintenant chose faite. «Je n'avais pas encore regardé aussi loin en arrière. C'est vrai, ça me rend tellement fière», souffle-t-elle à Blick juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Elle veut immédiatement serrer son coach dans ses bras.

La députée genevoise remporte l'or

Quelques heures plus tard, Celine van Till franchit elle aussi la ligne d'arrivée avec un temps de victoire évident. Elle parvient à défendre son titre dans la catégorie T2. «Je ne sais pas à quelle vitesse j'étais, mais j'ai vu les deux concurrentes qui sont parties plus tôt devant moi et je me suis dit qu'il fallait absolument que je les rattrape».

La nouvelle championne du monde dans la catégorie T2, Celine van Till. Photo: keystone-sda.ch

À l'arrivée, elle a déjà pu donner un baiser de victoire à sa mère. «Et mes collègues du Grand Conseil ont regardé en livestream.» La Genevoise n'est pas seulement une sportive de haut niveau, mais aussi une politicienne PLR, une oratrice, une autrice. Cavalière de dressage ambitieuse, elle a fait une grave chute de cheval à l'âge de 16 ans et est restée un mois dans le coma. Celine Van Till a dû presque tout réapprendre – et parvient désormais à devenir plusieurs fois championne du monde sur son tricycle.

Entre les deux médailles d'or, Fabian Recher a également remporté une médaille. Le cycliste de 25 ans a décroché l'argent dans la catégorie H4.