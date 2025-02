Lewis Hamilton avec la combinaison rouge de Ferrari Photo: Kin Cheung

ATS Agence télégraphique suisse

La Formule 1 a fêté ses 75 ans mardi soir à Londres. Dans une atmosphère survoltée, les équipes ont dévoilé leurs nouvelles monoplaces et présenté leurs pilotes.

Pour sa première apparition publique officielle avec Ferrari, Lewis Hamilton a été acclamé lors d'une soirée inédite de lancement de la saison, tandis que le champion en titre Max Verstappen a subi un tollé sur les terres de son ancien rival. Dans l'immense O2 Arena de la capitale anglaise transformée en chaudron, les 15'000 fans amassés dans les gradins étaient logiquement tout acquis à la cause des Britanniques.

«Une soirée formidable»

Si la légendaire écurie Williams a suscité autant d'enthousiasme que l'arrivée sur scène de l'enfant du pays Oliver Bearman, attendu chez Haas pour sa première saison en F1, l'apparition de Lewis Hamilton était certainement l'une des plus attendues de la soirée. Et ses premiers mots aussi.

«C'est une soirée formidable que d'être ici parmi vous tous», a dit le septuple champion du monde sur scène pour présenter les couleurs de sa nouvelle monoplace aux côtés de son populaire coéquipier Charles Leclerc et du patron Frédéric Vasseur. «Je pense que le mot qui me vient à l'esprit est revigoré, je me sens plein de vie et d'énergie, parce que tout est nouveau», a poursuivi Hamilton, combinaison rouge sur le dos. «Je me concentre sur ce qui m'attend. Je suis très fier de faire partie de l'équipe».

Le multi-champion débarque cette saison dans les rangs de la plus légendaire des écuries après plus de dix ans passés chez Mercedes. Dans son viseur: une huitième couronne mondiale record.

Première course prévue le 16 mars

Pour rapprocher les fans du sport, la F1 a choisi pour la première fois d'inaugurer en grande pompe sa saison. Les dix écuries engagées dans le championnat ont présenté en même temps les couleurs de leurs monoplaces, à une semaine des traditionnels essais de présaison prévus à Bahreïn du 26 au 28 février. La première course de la saison est prévue le 16 mars en Australie.

Il ne s'agissait toutefois que des livrées, et non des monoplaces qu'elles étrenneront sur les 24 tracés au calendrier. Durant deux heures, les équipes se sont succédé, présentant tour à tour leurs couleurs pour 2025, à leur guise: si Racing Bulls a joué la carte de l'humour, Alpine a plongé le public dans une ambiance musique électronique, tandis qu'Aston Martin a préféré l'univers James Bond.

Dernière à lever le voile sur sa voiture, l'équipe locale McLaren, championne du monde en titre, a aussi été largement célébrée par «son» public, comme son pilote britannique Lando Norris, vice-champion du dernier exercice.

Un défilé de pilotes

En revanche, le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen, de même que son patron chez Red Bull Christian Horner, ont essuyé les huées du public. Il faut dire que pilote Néerlandais s'est souvent frotté à ses rivaux anglais: en 2021 par exemple, lors de son premier sacre acquis dans la polémique face à Hamilton, ou l'an dernier, quand Lando Norris est revenu dans la course au trophée.

Plus tôt dans la journée, 18 des 20 pilotes de la saison – seuls manquaient Hamilton et Leclerc – ont défilé devant la presse à Londres. L'occasion pour Verstappen, qui n'a pas manqué de saluer le talent de son rival Hamilton, assurant qu'il allait «renaître» chez Ferrari, de renouveler sa confiance à Red Bull, en dépit des rumeurs entourant son avenir. «Si nous sommes compétitifs, alors je suis sûr que nous pourrons à nouveau gagner», a assuré le tenant du titre.