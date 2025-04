1/5 Le jet de bidon sur Mathieu van der Poel jette une ombre sur Paris-Roubaix. Photo: IMAGO/Photo News

Joël Hahn

Le mythique «Enfer du Nord», surnom poétique de Paris-Roubaix, a une fois de plus offert un scénario dramatique ce dimanche: entre chutes, tension et scandale. À environ 33 kilomètres de l'arrivée, le futur vainqueur, Mathieu van der Poel, a été violemment touché au visage par un bidon lancé par un spectateur.

Très remonté après l’épreuve, la star néerlandaise a dénoncé un geste «totalement inacceptable»: «La bouteille était pleine, elle pesait un demi-kilo, je roulais à 40 km/h — c’est comme recevoir une pierre en pleine figure», a-t-il expliqué. Van der Poel a indiqué souffrir de douleurs importantes et a annoncé son intention de porter plainte contre l’auteur de l'agression.

L'auteur de l'agression pourrait bien l'avoir devancé. Comme on l'a appris lundi après la course, le lanceur de bouteilles s'est rendu à la police. Un porte-parole des autorités a déclaré qu'un homme s'était présenté de lui-même à la police. Il regrette beaucoup son acte. On ne sait toutefois rien de la suite de la procédure.

La victoire malgré le bidon!

Ce n’est pas la première fois que Van der Poel est confronté à des débordements de la part de fans: en 2023, un incident lors d'une Coupe du monde de cyclo-cross avait déjà fait la une, lorsqu’il avait eu un geste d’humeur envers des supporters.

Imperturbable malgré l’incident, Van der Poel a triomphé pour la troisième fois consécutive sur les pavés. À noter également la très belle performance du Suisse Stefan Bissegger (26 ans), qui décroche une excellente septième place dans cette classique redoutable.