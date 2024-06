L'Américaine Regan Smith s'offre le record du monde du 100 m dos

Smith a ainsi amélioré l'ancien record (57''33) établi par l'Australienne Kaylee McKeown en octobre 2023.

«Cela faisait partie du plan», a déclaré l'Américaine à propos de la reconquête du record qu'elle détenait en 2019.

«Je suis très fière de moi», a réagi Regan Smith, qui a remporté deux médailles d'argent et une de bronze aux JO de Tokyo en 2021. «La nage sur le dos est parfois difficile pour moi, mais me battre comme ça et récupérer (ce record) signifie beaucoup.»