La folle vie de la légende du snowboard Fabien Rohrer

1/5 Fabien Rohrer a une vie mouvementée. Photo: Sven Thomann

Daniel Leu

Fabien Rohrer, le magasin Haueter Sport de Münsingen existe-t-il encore?

Non, le magasin a malheureusement fermé ses portes il y a des années déjà.

Sans ce magasin, le snowboarder Fabien Rohrer aurait-il jamais existé?

Le Haueter Sport a été le point de départ de ma carrière, du moins si l'on regarde en arrière. J'avais une dizaine d'années lorsque j'étais dans le magasin avec ma mère et qu'un film de snowboard Burton était diffusé sur un téléviseur à partir d'une cassette VHS. J'ai été complètement fasciné et je lui ai dit: «C'est ce que je veux faire.» C'est ainsi que le skieur Rohrer que j'étais à ce moment est devenu le snowboarder Rohrer.

Quel genre d'enfant étiez-vous à l'époque?

Dans l'ensemble, j'ai eu une enfance cool, même si c'était parfois un peu difficile à la maison. C'est pourquoi j'ai été en partie élevé par mon grand-père.

Et quel genre d'élève étiez-vous?

Je n'ai jamais été motivé à être un bon élève et je ne comprenais pas pourquoi je devais apprendre tout cela. C'est pourquoi je regardais souvent dehors pendant les heures d'école et je voulais découvrir le monde. J'étais comme un poisson qui voulait s'échapper de l'aquarium.

C'est aussi pour cette raison que vous avez un jour vaporisé du gaz lacrymogène dans la salle de classe? Par ennui?

Ce n'était pas si grave et pas dangereux. Le fait qu'ils aient ensuite évacué deux étages était totalement exagéré. Plus tard, c'était pareil à Leysin. J'ai pris l'extincteur et provoqué une «tempête de neige» dans le hall.

En 1998, Fabien Rohrer (à gauche) a participé aux JO de Nagano. Photo: BENJAMIN SOLAND

Pourquoi?

Parce que c'est ce que j'ai eu envie de faire à ce moment-là. Je suis en principe un «sale gosse» qui aime la mort, mais parfois j'ai des crises, parfois il faut juste que quelque chose sorte.

Un jour, vous avez tout simplement quitté l'école pour devenir snowboardeur professionnel. Est-ce que c'était aussi une de ces «crises»?

Je suis allé voir le directeur de l'école et je lui ai dit que j'allais dire adieu et que je voulais devenir professionnel. J'étais alors environ 1200e au classement mondial. Le directeur ne comprenait pas. Après cela, j'ai simplement quitté l'école en courant et je me suis dit: maintenant que j'ai changé de voie, il n'y a plus de retour possible.

Avez-vous déjà regretté cette décision?

Non, c'était la meilleure décision de ma vie. A partir de ce moment, j'étais enfin libre et je pouvais faire ce que je préférais: du snowboard.

Mais vous n'avez pas toujours été vraiment libre par la suite. A l'époque, il y avait deux fédérations de snowboard: l'ISF, très cool, et la FIS, plus guindée. Celui qui voulait aller aux Jeux olympiques devait être membre de la FIS.

A l'époque, la scène se présentait comme suit: Aux Etats-Unis, tu pouvais tourner des films de snowboard et t'adonner à un style de vie. C'est ce que je voulais faire, mais ce n'était guère possible en Europe. Ici, tu devais participer à des compétitions et tu ne pouvais tourner des films que si tu avais du succès et devenais champion du monde. C'est pour cela que je suis devenu professionnel et que j'ai participé à des compétitions, même si je ne l'ai jamais voulu. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était de vivre.

En 1998, vous avez quand même participé aux Jeux olympiques en half-pipe. Pourquoi?

Tu ne peux te faire une opinion sur la FIS et les Jeux olympiques que si tu y étais toi-même.

Alors, comment se sont passés les Jeux olympiques?

C'est le pire événement auquel j'ai participé.

Vous dites cela parce que vous n'avez terminé que quatrième alors que vous étiez le grand favori?

Non, je peux très bien vivre avec cette place, même si je me suis vraiment fait avoir à l'époque. Avant Nagano, j'ai souvent tiré à boulets rouges sur la FIS et le CIO. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas me laisser gagner. Que se serait-il passé alors? J'ai fait deux fois presque le même run, mais le classement a été complètement différent. Cela veut tout dire.

Aujourd'hui, le snowboard est devenu très professionnel. Comment cela se présentait-il à l'époque?

Tout autrement. Alors que j'étais déjà premier au classement mondial et que tout le monde me courait après, j'ai réalisé que mon entraînement devait devenir plus professionnel et plus structuré. J'ai donc constitué une équipe d'entraîneurs. Mais pas en Suisse, plutôt en Finlande, car les Nordiques sont connus pour leur force mentale et leur mordant. Je me suis alors entraîné pendant des semaines en Laponie pendant la préparation de la saison, ce qui était totalement innovant à l'époque. Ensuite, toutes les autres nations ont suivi et ont également engagé des entraîneurs.

Aujourd'hui, il travaille dans l'immobilier. Photo: Sven Thomann

En 2001, vous avez mis un terme à votre carrière après avoir remporté trois titres mondiaux et un titre européen. Ensuite, vous avez connu une chute vertigineuse. Pourquoi?

Pour comprendre, il faut regarder d'où je venais. Quand on était une star, tout le monde voulait quelque chose de vous. Je gagnais bien ma vie, et quand tu as du succès, des resquilleurs viennent te sucer. A l'époque, j'étais un peu à part, j'avais une perception déformée et je me trouvais plutôt excité. Quand tu te promènes comme ça, ça attire aussi les femmes. Soudain, moi, le petit Fäbu de 1m60 avec ses cheveux blonds, j'avais les plus belles femmes à mes côtés. Est-ce que cela pourrait être dû au fait que j'étais célèbre? Il y a aussi quelque chose de complètement différent.

Quoi?

Pendant une dizaine d'années, je n'ai vécu que dans des hôtels. Je laissais le linge sale à la réception, je mangeais toujours dans les hôtels et mes journées étaient entièrement rythmées. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était la vie normale. Je me croyais immortel et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à la fin de ma carrière. Mais tout à coup, ça a été le cas. C'est dur d'être un rouage qui s'est rouillé, d'être simplement remplacé par un autre et d'être complètement parti.

Vous êtes-vous simplement perdu pendant cette période?

Oui, totalement. Le succès, la célébrité, l'argent – tout est arrivé beaucoup trop vite, c'est toxique. Je ne savais plus quel était le sens de la vie et je n'avais plus d'amour propre. C'était sans doute aussi le cas de personnes comme Amy Winehouse, Whitney Houston ou Kurt Cobain. Après ma retraite, à l'âge de 25 ans, je suis resté assis à la maison, je me suis réveillé de mon sommeil et j'ai réalisé que je n'arrivais plus à m'en sortir.

Jusqu'où êtes-vous tombé à l'époque?

Malheureusement, très bas. Un jour, tu réalises que tu n'es plus dans la vie. Tu vois tes anciens camarades de classe qui, entre-temps, ont tous une maison, un travail et des enfants. Et toi? Certes, tu t'es battu pour la Suisse, tu as fait beaucoup pour le snowboard, et Adolf Ogi t'a tapé sur l'épaule. J'ai rendu ce sport présentable en Suisse et j'ai inspiré beaucoup de gens avec mon style. Mais ensuite, ta carrière est terminée, plus personne ne s'intéresse à toi, tu n'as presque plus de revenus, et puis toutes les factures que j'ai simplement laissées sans les ouvrir arrivent à la maison.

Pourquoi n'avez-vous pas tiré sur la corde à temps?

Tout cela est insidieux. Une énorme vague se forme derrière toi, que tu ne vois pas, et soudain elle te submerge, et tu es complètement étonné et tu te regardes couler sans rien faire. Pendant près de deux ans, je n'ai donc pratiquement plus quitté mon appartement.

Vous avez évoqué l'aspect financier tout à l'heure. Vous aviez bien gagné votre vie. Où est allé tout cet argent?

Disons que ma planification financière n'était certainement pas la meilleure. A l'époque, je n'avais pas de plan, c'était juste rock'n'roll. Et puis soudain, j'ai reçu une facture d'impôts de 80'000 francs, payable en dix jours.

Une spirale descendante typique.

Oui, en plus, je buvais trop d'alcool à l'époque et j'avais des crises de panique. Un jour, l'huissier de justice est venu chez moi et a presque tout emporté. Voiture partie, compte fermé. Je n'avais plus qu'une assiette et une fourchette. Et 120'000 francs de dettes, que j'ai remboursées plus tard jusqu'au dernier centime.

Vous avez évoqué tout à l'heure Winehouse, Houston et compagnie. Elles ne sont plus en vie aujourd'hui. Avez-vous aussi pensé au suicide?

Pas directement, mais je ne voyais tout simplement plus de sens à la vie. Il aurait très bien pu arriver que je ne survive pas à tout cela. A cette époque, je me suis catalogué comme victime et perdant. Je me suis apitoyé sur mon sort.

Plus tard, vous avez aussi eu des problèmes avec la police et vous avez fini en prison.

Je ne veux pas revenir sur les détails de ce qui s'est passé, mais oui, c'était violent et j'ai réalisé qu'on peut toujours tomber plus bas. Après quelques jours de prison, j'ai pu travailler à la clinique psychiatrique de Münsingen, préparer des légumes et faire la vaisselle. C'était alors tout simplement comme un jeu de dominos. Une pierre tombait, puis une autre, puis une autre, puis une autre.

Comment êtes-vous sorti de ce trou?

Un jour, j'étais assis au Chlösterli-Pub à Münsingen et je voyais tous ces gens qui travaillaient. Je me suis dit: soit je meurs, soit je me bats. J'ai alors demandé aux ouvriers si je pouvais travailler avec eux sur le chantier. C'est ainsi qu'une rock star s'est transformée en ouvrier auxiliaire, qui a surtout transporté des sacs de béton pendant deux ans. Effet secondaire positif: le dur travail physique m'a vraiment mis en forme. De plus, j'ai décidé de ne plus boire une seule gorgée d'alcool, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'est à ce moment-là que le sportif de haut niveau s'est imposé en moi, celui qui agit et qui ne déteste rien de plus que la médiocrité.

Acceptiez-vous une aide extérieure?

A cette époque, je me suis tenu nu devant le miroir et je me suis regardé. Je pensais alors que j'étais le dernier des derniers. Je me suis dit: «Fäbu, c'est à toi de jouer maintenant. Je dois trouver des solutions pour aller mieux.» Je suis ensuite allé voir un coach en méditation et je lui ai raconté tout ce qui était en train de se briser. Il m'a simplement dit: «Tu te donnes trop d'importance. Ce qui t'est arrivé arrive aussi aux autres. Tu veux changer? Si oui, arrête de t'apitoyer sur ton sort et occupe-toi sérieusement de toi.» C'est là que j'ai eu le déclic.

Vous parlez ici de votre chute profonde de manière très intime. Pourquoi?

Parce que de nombreux sportifs ont vécu la même chose après leur carrière. Je connais beaucoup de sportifs de ce genre, mais ils n'ont pas le courage d'en parler. Si mes déclarations peuvent aider une seule personne, cela en vaut la peine.

Quelle est votre fierté d'avoir réussi à sortir du trou?

Elle est énorme. Rétrospectivement, je suis aussi reconnaissant d'être tombé, car j'ai tant appris sur moi-même. Passer d'un trou du cul de rock star à un «vrai bon gars», c'est une belle histoire. Mais encore une chose.

Oui?

Nous, les sportifs qui réussissons, ne devons pas non plus nous surestimer. Hé, je ne suis qu'un être humain et je ne suis pas meilleur que tous les autres juste parce que j'ai fait du snowboard mieux que beaucoup d'autres.

Comment vous sentez-vous aujourd'hui?

Avant, je ne savais souvent que ce que je ne voulais pas. Aujourd'hui, je sais aussi ce que je veux. C'est une grande différence. Aujourd'hui, même des entreprises me demandent de donner des conférences sur le thème du bonheur et de la réussite. Aujourd'hui, c'est comme si je faisais du snowboard, je garde l'équilibre et je suis plutôt satisfait de ma vie. Je me regarde chaque jour d'un œil critique et j'évolue, avec une pointe d'humilité.

Le Bernois est passé par de lourdes étapes durant sa vie. Photo: Sven Thomann

Que faites-vous aujourd'hui dans la vie?

Je travaille dans l'immobilier et je suis le père célibataire de Jeremy, qui a maintenant 13 ans.

Êtes-vous un requin de l'immobilier?

Non, je crée des logements pour les gens à des prix raisonnables. Je fais en sorte que les gens aient une belle maison. C'est ma mission, à laquelle je travaille dur depuis des années. Cela n'a rien à voir avec le capitalisme. Mais le plus important, c'est que je passe du temps avec Jeremy. À cela s'ajoutent d'innombrables hobbies comme le tir au pigeon d'argile, le golf, l'escalade, le skateboard, le snowboard et ainsi de suite. J'ai tellement de passions qu'il me manque parfois presque le temps de travailler.

Faites-vous encore du snowboard?

Oui, je monte généralement quatre fois sur ma planche par semaine. Ce qui est intéressant, c'est que plus je vieillis, plus je suis à nouveau demandé. Il n'y a pas beaucoup de personnes de presque 50 ans dans le monde qui ont pu maintenir ce niveau. Cela me rend également intéressant pour les sponsors. Je rentre tout juste d'un shooting en Laponie. Et l'année prochaine, je participerai à des événements pour vétérans au Japon et en Amérique.

N'avez-vous pas de problèmes de santé?

J'ai certes douze vis dans les deux genoux et je ne peux plus plier mon poignet, mais je suis en pleine forme.

Comment y parvenez-vous?

Grâce à une discipline extrême. Je me lève tous les matins à 6h. Je commence par méditer, puis je fais mes exercices d'étirement et plus tard, je fais une séance de trampoline dans le jardin. En outre, je me nourris très sainement et je bois chaque jour du jus de légumes fraîchement pressé. Comme vous pouvez le constater: je vis comme un sportif de haut niveau. C'est d'ailleurs facile pour moi aujourd'hui, parce que je ne suis plus obligé de le faire, mais parce que je veux le faire.

Vous avez parlé tout à l'heure de votre fils Jeremy. Suit-il vos traces?

Il aime le snowboard, mais ne veut pas faire de compétition. Il veut être créatif sur sa planche. Il incarne ainsi à nouveau le bon vieux style de vie, lorsque les snowboarders étaient plus que de simples athlètes ambitieux. Comme le sport l'était autrefois, jusqu'à ce qu'il prenne un mauvais virage, notamment à cause de la FIS. Ce n'est que récemment que Jeremy a conclu un contrat publicitaire avec Haribo. Je suis content pour lui de voir qu'il évolue et qu'il se lance lui-même dans des projets. Tout comme le fait que nous appartenions tous les deux à la même équipe internationale de nitro-snowboard. Cela nous permet de faire des voyages ensemble. Vivre tout cela avec mon fils est un plaisir incroyable.