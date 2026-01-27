DE
Tour Down Under en Australie
Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou

Malgré une collision avec un kangourou et une fracture au poignet, Jay Vine a gagné le Tour Down Under dimanche en Australie. Le cycliste a été opéré avec succès mardi, selon son équipe UAE.
Jay Vine a gagné le Tour Down Under malgré un poignet fracturé.
Jay Vine a remporté le Tour Down Under dimanche en Australie malgré une fracture au poignet gauche occasionnée par une collision avec un kangourou. Son équipe UAE l'a révélé mardi, en annonçant que le coureur australien avait été opéré avec succès.

«Après la course, Jay s'est plaint de douleurs au poignet causées par sa chute dans la dernière étape. Des examens ont révélé une fracture du scaphoïde du poignet gauche et il a été opéré avec succès mardi matin», a déclaré le Dr Adrian Rotunno, directeur médical de la formation émiratie, dans un communiqué qui ne donne pas de précisions sur la durée d'indisponibilité du coureur.

Une dernière étape mouvementée

La dernière étape de ce Tour Down Under a été mouvementée, marquée par l'irruption de deux kangourous sur le parcours, causant la chute de plusieurs coureurs à 95 km de l'arrivée. Quatre avaient dû abandonner, dont le coéquipier de Vine, le Danois Mikkel Bjerg, victime de fractures à l'épaule et à la main, ainsi que le Néerlandais Menno Huising qui s'est cassé la clavicule.

«Tout marchait comme prévu et puis, malheureusement, on a perdu Mikkel. Il a percuté le kangaroo qui a rebondi sur moi. On aurait dit une partie de flipper. Mais je ne suis pas tombé lourdement», avait expliqué Jay Vine à l'arrivée avant d'aller soulever le trophée de vainqueur.

L'équipe UAE, qui avait pulvérisé le record de victoires sur une saison (97) en 2025, a payé un lourd tribut lors de cette première course World Tour de l'année avec pas moins de quatre abandons dont celle de l'Equatorien Jhonathan Narvaez, victime de fractures par compression aux vertèbres thoraciques après une violente chute lors de la quatrième étape samedi.

