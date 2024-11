Victoire italienne au sprint de Barcelone : Bagnaia devance Bastianini et Martin. Le champion en titre réduit l'écart, mais Martin conserve une avance confortable avant la dernière course.

Bagnaia gagne le sprint à Barcelone et garde espoir en MotoGP

Francesco Bagnaia a préservé ses minces espoirs de titre Photo: Joan Monfort

ATS Agence télégraphique suisse

Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le sprint du GP de la solidarité à Barcelone. Avec ce succès, l'Italien a préservé ses minces espoirs de conserver son titre de champion du monde.

Bagnaia s'est imposé devant son compatriote et coéquipier Enea Bastianini et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat. Avant la course dominicale, Martin conserve 19 points d'avance sur l'Italien: de quoi aborder le dernier Grand Prix de la saison avec une relative sérénité.

Bastianini, grâce à son deuxième rang, compte désormais cinq longueurs d'avance sur Marc Marquez (Ducati-Gresini) dans la course au troisième rang final. L'Espagnol n'a pu faire mieux que septième en Catalogne.