Mathieu van der Poel «ne se passionne pas» pour le Tour de France

Le Néerlandais tentera de devenir le seul détenteur du record de victoires au Tour des Flandres cette saison. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, dont les principaux objectifs en 2025 seront de remporter le Tour des Flandres pour la quatrième fois et devenir champion du monde en VTT, «ne se passionne pas» pour le Tour de France, déclare-t-il dans un entretien diffusé sur le site belge Sporza dimanche.

«C'est une course qui ne me passionne pas. A part essayer de gagner des étapes et de porter le maillot jaune, il n'y a pas grand-chose à gagner pour moi dans le Tour», explique le petit-fils de Raymond Poulidor. «Je préfère faire cinq courses où je suis en mesure de gagner que 20 étapes où je ne suis pas en compétition pour la victoire la moitié du temps», argumente «MVDP» qui fêtera ses 30 ans le 19 janvier.

Le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck concède toutefois prendre «du plaisir» à aider son équipier belge, le sprinteur Jasper Philipsen, «à remporter le plus d'étapes possible». «J'aime cela et cela me soulage de la pression», indique-t-il.

D'autres objectifs en 2025

Cette saison où il tentera de devenir le seul détenteur du record de victoires au Tour des Flandres (4), Van der Poel pourrait préférer Paris-Nice (9 au 16 mars) à Tirenno-Adriatico (4 au 10 mars). «Le parcours de cette année crée une nouvelles dynamique. C'est pourquoi Paris-Nice pourrait être une option au lieu de Tirreno-Adriatico, que j'ai couru quelques fois», poursuit-il en évoquant sa préparation aux classiques flandriennes.

«Battre Tadej Pogacar au Ronde s'annonce difficile. Mais je suis heureux de tenter de relever ce défi en réfléchissant à la façon de réduire l'écart» qui, selon lui, le sépare du Slovène vainqueur du monument flamand en 2023. Mais s'il devait choisir un seul objectif en 2025, celui qui a déjà été champion du monde sur route, en cyclo-cross (six fois) et en gravel, «opterait pour le titre mondial en VTT» qui manque encore à son palmarès.