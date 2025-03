Pete Rose, légende du base-ball, est décédé en septembre dernier Photo: keystone-sda.ch

Pete Rose, surnommé «Charlie Hustle», est reconnu comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball. Au cours de ses 24 saisons en Ligue majeure, il a établi des records impressionnants, notamment celui du plus grand nombre de home runs (4256) ou matches joués (3562). Il a été sélectionné 17 fois pour le All Star Game et a remporté à trois reprises le championnat de MLB. En 1973, il a même été nommé MVP du championnat.

Cependant, sa carrière a été ternie par un scandale majeur. En 1989, alors qu'il était manager des Cincinnati Reds, une enquête a révélé qu'il avait parié sur des matches de son équipe, ce qui a conduit à son exclusion à vie du baseball professionnel. Cette interdiction l'a également empêché d'accéder au Hall of Fame du baseball, malgré ses performances exceptionnelles sur le terrain.

Pétition de sa famille

Décédé en septembre dernier, il voit toutefois son nom réapparaître depuis quelques jours en raison d'une publication sur les réseaux sociaux de Donald Trump. Le président américain a annoncé sur son réseau social «Truth Social» son intention de gracier Pete Rose. «Au cours des prochaines semaines, je signerai un pardon complet pour Pete Rose, qui n'aurait pas dû parier sur le baseball, mais qui a seulement parié sur la victoire de son équipe, a défendu l'homme politique. Il n'a jamais parié contre lui-même ou contre l'autre équipe.» Le politicien a critiqué la Major League Baseball (MLB) pour ne pas avoir eu «le courage ou la décence» d'introniser Rose de son vivant.

Cette annonce intervient alors que la famille de Rose a récemment déposé une pétition auprès du grand patron de la MLB, Rob Manfred, pour obtenir la levée posthume de son inéligibilité. Une réunion entre la famille de Rose et Manfred a eu lieu en décembre 2024, suivie du dépôt officiel de la pétition en janvier 2025. Manfred a confirmé qu'il examinait cette demande, soulevant la question inédite de savoir si le statut d'inéligibilité permanente doit perdurer après la mort de l'individu concerné.

Grâce symbolique

La grâce présidentielle envisagée par Trump, bien que symbolique, n'aurait pas d'impact direct sur l'éligibilité de Rose au Temple de la renommée. Le pouvoir de grâce du président américain concerne les infractions fédérales, et Rose n'a jamais été inculpé pour ses paris sur le baseball. Cependant, en 1990, il a été condamné à cinq mois de prison pour fraude fiscale, une affaire distincte de ses activités liées aux paris.

Mais comme sur de nombreux sujets, on peut toujours compter sur Donald Trump pour susciter la controverse. Depuis son annonce sur les réseaux sociaux, le débat est reparti de plus belle concernant l'éligibilité (ou non) de Pete Rose.