Ce Suisse a couru 241 kilomètres sans s'arrêter à Barcelone

Dominik Kelsang Erne a bravé les conditions hivernales lors des 24 heures de Barcelone et est rentré chez lui avec un nouveau record personnel. Il a couru 241,898 km d'affilée. Un palier que personne n'avait franchi en Suisse depuis 16 ans.

Dominik Kelsang Erne a dépassé son objectif minimum de 240 km à Barcelone. Photo: zVg

Marco Pescio

Le Suisse Dominik Kelsang Erne a réalisé un sacré tour de force. L'ultrarunner, qui avait terminé deuxième dans sa catégorie d'âge (M40) l'année dernière lors des championnats du monde de 48 heures en Angleterre, a cette fois-ci frappé fort à Barcelone lors d'une épreuve deux fois plus courte.

Le Bernois d'origine et Genevois d'adoption a parcouru 241,898 km sans s'arrêter. Depuis 2008, aucun autre Suisse n'a pu parcourir une telle distance lors d'une course de 24 heures. Il se rapproche ainsi du record suisse établi en 1996, qui était de 257 km.

Un dernier tiers brutal

Dominik Kelsang Erne s'est dit très content d'avoir atteint son objectif minimum de 240km et fait remarquer que «si la journée avait été parfaite», il aurait eu une marge de progression: «En ultra, le dernier tiers est incroyablement difficile à surmonter. Mais cette fois-ci, les températures nocturnes de trois à quatre degrés et la fatigue l'ont rendue encore plus brutale pour moi.»

Mais le super marathonien ne compte pas s'arrêter là. Pour 2025, il a déjà établi de nouveaux plans d'endurance, dont à nouveau le championnat du monde de 48 heures ainsi qu'«un projet qui lui tient à cœur», dans le pays de sa maman. La course «We run for Tibet» devrait relier Trogen (AR) à Genève du 8 au 10 mars. Cela représente un parcours de 380 km. Dominik Kelsang Erne estime qu'il pourrait y arriver en 54 heures.