Beat Mändli triomphé à Traverse City lors des qualifications nord-américaines pour la Coupe du monde. Avec «Qoachella», le Suisse a signé un sans-faute.

ATS Agence télégraphique suisse

Beat Mändli a remporté à Traverse City la première épreuve des qualifications nord-américaines de la Coupe du monde. Le Suisse de 57 ans a été le seul à ne commettre aucune faute lors du barrage avec «Qoachella».

Mändli, qui s'est installé définitivement en Amérique du Nord il y a plus de dix ans, a misé sur une course maîtrisée lors du barrage de cette épreuve dotée de 340'000 dollars. Ses concurrents ont certes été plus rapides (Mändli a bouclé le parcours en 38''03), mais ils ont commis des fautes.

Avec ce succès, l’ancien no1 mondial se positionne également pour de futures participations avec l’équipe suisse lors de grands événements. Il en faisait déjà partie lors des Championnats du monde aux Etats-Unis en 2018 et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Le champion olympique Christian Kukuk a terminé troisième, alors que la deuxième place est revenue à l’Irlandais Shane Sweetnam.