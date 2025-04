Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Tel père, telle fille? C'est ce qu l'on peut se dire après avoir vu la vidéo de Poppy McIlroy, la fille du champion, Rory. Lors du tournoi familial de préparation au Masters d'Augusta, le Nord-Irlandais a proposé à sa fille de réaliser un putt en descente. Le résultat?

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Visiblement heureux et fier de ce que vient de réaliser sa petite fille, Rory McIlroy a sauté de joie en compagnie de l'autre joueur qui partageait leur partie. L'héroïne de cette séquence très émouvante, elle, est restée tout à fait stoïque. Est-ce le flegme britannique ou n'a-te-elle tout simplement pas compris la portée de son exploit?

Le golfeur, lui, a admis avoir passé un moment particulièrement sympa: «C'était vraiment cool et c'était tout simplement une belle après-midi sur les greens. Le but était d'avoir du plaisir avec les enfants avant que les choses sérieuses ne commencent et c'est exactement ce que nous avons vécu.»